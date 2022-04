"Naredili, kar se je od nas pričakovalo, že v četrtek sestanki in postavljanje smernic za naprej"

Hokejisti HK SŽ Olimpija so s torkovo prepričljivo finalno zmago nad HK Triglav Kranj (10:1) pričakovano osvojili 17. domačo zvezdico v samostojni državi in še v praksi prikazali velik prepad med na papirju prvo in drugo ekipo slovenskega prvenstva. Za Ljubljančane je klubske sezone konec, a že v prihodnjih dneh bodo tivolske pisarne polne, saj se začenjajo in nadaljujejo pogovori za prihodnje tekmovalno obdobje, Kranjčani, za katere je bila že uvrstitev v premierni finale DP nagrada, pa bodo konec tedna začeli branjenje naslova v ligi IHL.

Ljubljanski klub je po sezoni 2018/19 v Tivoli vrnil naslov državnega prvaka, 17. od osamosvojitve. Tokrat mu v finalu nasproti ni stal večni tekmec z Jesenic, saj ga je Olimpija izločila že v polfinalu, pač pa kranjski Triglav, ki je sploh prvič zaigral v finalu državnega prvenstva. Zeleno-beli so na prvi tekmi slavili s 7:0, na drugi pa na domačem ledu s kar 10:1 potrdili veliko vlogo favorita in pokalni lovoriki pričakovano dodali še naslov državnih prvakov. Po temu je klubska sezona za zmaje končana, kar nekaj pa jih je na širšem reprezentančnem seznamu za majsko domače svetovno prvenstvo, tako da se bodo pridružili reprezentančnim pripravam.

"Zelo lepo je osvojiti dvojno krono. Na začetku sezone smo si zastavili ta cilj, ga dosegli. Lepo je biti spet prvi v državi. Čeprav ni bilo derbija, se je bilo treba osredotočiti in resno odigrati obe tekmi na najvišji ravni. Vemo, da se hitro zgodijo kakšne slabe minute, tudi Triglav bi lahko dosegel gol ali dva, se približal, a tega nismo dopustili, vedeli smo, da se moramo boriti vseh 120 minut. To nam je uspelo. Občinstvo, tako v Kranju, kot v Tivoliju je naredilo svoje. V Kranju je bila dvorana polna, v Tivoliju so bili navijači spet fantastični. Hvala navijačem. Že vso sezono nas dvigujejo, držijo na visoki ravni, nam pomagajo, tako da se vsem zahvaljujem za izkazano podporo," je po naslovu državnega prvaka povedal kapetan Žiga Pance.

"Naše tihe cilje, ki smo si jih v slačilnici zadali pred sezono, smo izpolnili. Mislim, da smo naredili vse, kar smo se dogovorili. Je pa vsekakor ostal grenak priokus zadnje sedme tekme. Na napakah se učimo, upam, da bomo iz tega potegnili pozitivne stvari in jih prenesli na naslednjo sezono," je po koncu sezone dejal kapetan Žiga Pance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izpolnili cilje izpred začetka sezone

Ob tem se je dotaknil tudi premierne Olimpijine sezone v ligi IceHL, v kateri je novinec navduševal. Dolgo časa so zmaji nenadejano vodili, se s šestim mestom po rednem delu neposredno uvrstil v končnico, v tej pa namučili Beljak in pred vrati polfinala obstali šele po sedmi tekmi na Koroškem.

"Naše tihe cilje, ki smo si jih v slačilnici zadali pred sezono, smo izpolnili. Mislim, da smo naredili vse, kar smo se dogovorili. Je pa vsekakor ostal grenak priokus zadnje sedme tekme. Na napakah se učimo, upam, da bomo iz tega potegnili pozitivne stvari in jih prenesli na naslednjo sezono. Nasprotniki se bodo veliko bolje pripravili na nas, čeprav menim, da so bili tudi letos pripravljeni. Vedeli so, da smo sicer novi, ampak nas ni noben prav podcenjeval. Mi smo igrali zelo disciplinirano, delali smo tiste stvari, ki smo se jih dogovorili, in prišli do uspeha, " je razmišljal kapetan.

Sistem državnega prvenstva stvar za razmislek Finale državnega prvenstva je tokrat še v praksi razkril globok prepad med Olimpija je večnega tekmeca z Jesenic tokrat izločila že v polfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida slovenskimi klubi, med katerimi večina to ekipno igro pri življenju ohranja na amaterski ravni, s hokejisti, pri katerih so na prvem mestu šole in službe, a imajo ta šport vendarle tako radi, da vztrajajo kljub zahtevnim pogojem. Olimpija je redni del odigrala z mladinci, le na derbija z Jesenicami je poslala člansko zasedbo, tako da je redni del končala na četrtem mestu, železarji pa na prvem. Večna tekmeca sta se tako srečala že v polfinalu, v katerem je z 8:0 z dveh tekem v finale napredovala Olimpija. S tem se je pot do finala odprla Kranjčanom in Založanom, finalno vstopnico pa so si izborili Gorenjci. Pred leti so se Ljubljančani in Jeseničani, ki igrajo na višji klubski ravni kot preostali slovenski predstavniki v DP, pridružili šele v končnici. Kaj o sistemu tekmovanja državnega prvenstva pravijo pri Olimpiji? "Zagotovo je naporno igrati še državno prvenstvo, sploh ob takem ritmu, kot je bil letos, sploh od decembra naprej, je bilo zelo težko umestiti še tekme državnega prvenstva. A nisem pravi naslov za to, treba je vprašati Hokejsko zvezo Slovenije (HZS). Kar se bodo v prihodnje odločili, to bomo igrali," pravi Pance, podobno zadržano pa je o tej temi govoril Olimpijin trener Mitja Šivic: "Težko sem zdaj pameten, je pa to stvar za razmislek. A o teh stvareh morajo odločiti drugi, ne jaz. Jaz sem tukaj, da vodim ekipo, da jo pripravim po najboljših močeh, da grem z njo dan za dnem, proti enemu ali drugemu nasprotniku."

Za Kranjčane je bila že uvrstitev v premierni finale zmaga. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Čeprav je bilo videti enostavno, ni bilo"

Olimpijin šef trenerskega štaba Šivic od vrnitve v slovenski hokej še ni izgubil finala državnega prvenstva, v sezoni 2019/20 je sicer sezono predčasno prekinil covid-19, lani je bil prvak z Jesenicami, letos z Olimpijo.

"Kar se je od nas pričakovalo, smo izpeljali do konca, kot se zagre. Morda je bilo v finalu videti enostavno, a ni bilo. Vložili smo veliko dela. Po tekmi v Kranju, ki smo jo odigrali res s pravim pristopom, sem šel spat tako srečen kot nikoli med to sezono, pa smo trikrat premagali tudi Salzburg. Morda se sliši smešno, a tista tekma me je res navdušila. Ko enkrat igraš končnico v Beljaku in si del hokeja, ki je res hiter, močan, je težko kar iti v Kranj, v majhen balon, z vsem spoštovanjem do Kranja, za katerega upam, da bo dobil novo dvorano, ki jo ne samo on, ampak celoten slovenski hokej potrebuje, pa odigrati, kot smo. To ni ni mačji kašelj. Prva tekma je bila fantastična, danes pa smo odigrali, kolikor je bilo treba. S tribune se je videlo, da prvi korak ni bil tako močan, kar je nekako razumljivo. Čestitke fantom za naslov," je po naslovu dejal 42-letni Gorenjec, ponosen predvsem na to, kar so prikazali v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

"Kar se je od nas pričakovalo, smo izpeljali do konca, kot se zagre. Morda je bilo v finalu videti enostavno, a ni bilo. Vložili smo veliko dela," pravi Mitja Šivic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sedma tekma še vedno boli, a skeptikom dokazali, da se motijo

"Kar se tiče ICEHL lahko zelo pozitivno zaključimo. Sezono končati na šestem mestu po rednem delu, igrati sedmo tekmo četrtfinala ... To ne bo enostavno ponoviti. Tista sedma tekma me še vedno boli. Ker je razlika iti v polfinale in biti med top štiri ali pa biti med top osem. A imamo dobre temelje za naprej. Odnos fantov do dela, pripravljenost žrtvovati se za ekipo sta bila izjemna. Pokazali so, da so veliki ljudje, da se dobro soočajo s pritiskom javnosti, ki je bil na začetku zelo negativno usmerjen. Veliko je bilo skeptikov, ki smo jim pokazali, da se motijo. Veliko negativizma je še zdaj, a gremo svojo pot, pričakujem, da bomo še boljši," pravi Šivic, vesel, da je Ljubljana spet postala hokejsko mesto: "Zahvala navijačem, ki so se vrnili. Prepoznali so, da resno delamo. Razveseljujemo jih z odnosom do dela, tako da so nas tudi ob neuspešnih večerih znali nagradi z aplavzom. Hvala."

Že v četrtek sestanki

Trenerja zeleno-belega tabora in vodstvo že v prihodnjih dneh čaka veliko izzivov. Pisarne v Tivoliju v prihodnjih dneh ne bodo samevale, čaka jih kar nekaj sestankov. Kaj kmalu bo tudi sam začel z iskanjem tujih moči, od katerih je v tej sezoni najbolj izstopal Guillaume Leclerc, čigar predstave niso ostale neopažene.

Danes prost dan, že jutri nadaljevanje kadrovanja za naslednjo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Jutri (sreda, op. a.) se bom malo spočil, šel na kolo, nato pa se moram dobiti z nekaterimi fanti, ki že pojutrišnjem odhajajo (kar nekaj Slovencev se bo pridružilo reprezentančnim pripravam na domačem svetovno prvenstvo drugega razreda, op. a.). V četrtek in petek bom spet v Tivoliju. Opraviti moramo več sestankov, določene stvari moramo podelati, se s fanti usesti ena na ena in pogovoriti o sezoni, kaj si oni mislijo, kaj mi, začrtati smernice za naprej. Nekaterim fantom se iztečejo pogodbe, s tistimi bo treba podaljšati. Želim si, da bi bilo jedro enako, a vse je odvisno od denarja. Vemo, kako je s tujci, za kakšne zneske igrajo in kam grejo lahko naprej. Tukaj bomo morali iskati predvsem menjave. Letošnji tujci so bili sicer cenejši od Slovencev. Če bodo šle cene Slovencev toliko gor, da jih ne bomo mogli plačati, potem si jih ne bomo mogli privoščiti. Si pa želim čim več slovenskih fantov v ekipi, saj jim zaupam," o kadrovanju, pri katerem ima odločilno besedo, razmišlja Šivic.

Legendam se vrata ne zapirajo Z Alešem Mušičem se bo usedel in pogovoril o nadaljnjem sodelovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bo v naslednji sezoni še naprej sodeloval z zaščitnim znakom Olimpije Alešem Mušičem na ledu?

"To je vprašanje tako zanj kot zame. Morava se usesti, da vidim, kaj si želi. Dejstvo pa je, da je Aleš Mušič legenda Olimpije in da legendam vrat ne zapiraš kar tako. Je pa to predvsem njegova stvar. Jaz lahko rečem le, da sem z njegovim doprinosom v tej sezoni zelo zelo zadovoljen."

Povezovanje s Slavijo? Šivic o možnem povezovanju s HK Slavija Junior, ki bi ga v prihodnje lahko spremljali v Alpski ligi. "Srčno si želim tega. O tem z Miho (predsednikom Butaro, op. a.) govorim že kar nekaj časa. S tem bi lahko domov vrnili mlajše fante iz tujine, ki so zelo dobri, a ta trenutek še niso za ICEHL. A najprej se je treba s trenerskim štabom usesti, pogovoriti, kakšna bo sploh vizija. Jaz osebno mislim, da bi to moral biti razvojni klub, v katerem bi bili predvsem mlajši, ne pa starejši. Poznam fante na Slaviji, gre za pametne hokejske delavce, moramo se pogovoriti z njimi, veliko stvari je za doreči."

Anže Terlikar je bil pred finalom edini Kranjčan s članskimi finalnimi izkušnjami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drugo mesto nagrada

Če je Olimpija v torek dokončala, kar se je od nje pričakovalo, pa je bil za Kranjčane že preboj v finale državnega prvenstva zmaga. Pred finalom je imel le zimzeleni Anže Terlikar izkušnje s finali DP.

"Lepo se je izšlo, da je bil enkrat tudi Kranj v finalu. Drugo mesto je lepa nagrada za fante, ki imamo službe in šole. Lepše bi sicer bilo, če bi se lahko malo bolj dostojno borili, bili bolj agresivni, igrali bolj trdo, a tako pač je. Čestitke Olimpiji za naslov. Veseli me, da so se na tribune vrnili navijači, da je hokej v Kranju oživel. Upam, da se bo lepo nadaljevala kranjska zgodba. Nas čaka še finale IHL, ki bo povsem druga zgodba. Treba bo zbistriti glave, treba bo dobiti dve tekmi. S Slavijo smo vedno imeli težke tekme, tako da se bo treba dobro pripraviti tudi mentalno," je po finalu državnega prvenstva dejal 41-letni Terlikar.

Kranjčani bodo v soboto začeli finale lige IHL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Za nas je bila prva uvrstitev v finale lep uspeh. Hoteli smo pokazati našo najboljšo igro. Na trenutke lahko igramo tudi s profesionalci, ki so dva razreda višje od nas. Mi vsi hodimo v službe, a mislim, da smo pokazali, da znamo igrati in da če bomo tako igrali, lahko še kdaj pridemo v finale," pa je misli strnil vratar Triglava Kristian Šenk.

Triglavani bodo finale IHL, v katerem bodo branili naslov prvaka, začeli v soboto na terenu tekmeca v Zalogu.