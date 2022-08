Olimpija izgubila z nemškim prvoligašem, Jeseničani poraženi na Madžarskem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v petek odigrali drugo pripravljalno tekmo, pri madžarskem MAC so izgubili z 1:6. Člani HK SŽ Olimpija pa se ta konec tedna mudijo na pokalu v Nemčiji, kjer so v soboto z 2:5 klonili pred nemškim prvoligašem Augsburger Panther.

Člani HK SŽ Olimpija so na turnirju v Nemčiji v soboto palice prekrižali s predstavnikom tamkajšne najkakovostnejše lige DEL Augsburger Panther. Nemški kolektiv, za katerega igra tudi slovenski reprezentančni branilec Blaž Gregorc, je zmagal s 5:2. Strelca zeleno-belih sta bila Rok Kapel, ki je v uvodni tretjini zadel za vodstvo 1:0, in kapetan Žiga Pance, ki je dobre tri minute pred iztekom igralnega časa postavil končnih 5:2.

Varovance Mitje Šivica v Nemčiji danes čaka še obračun z nemškim drugoligašem Ravensburg Towerstars, ki je turnir odprl s porazom proti ligaškemu tekmecu EV Landshut.

Jeseničani so po uvodnem pripravljalnem porazu s Pustertalom (0:2) v petek gostovali pri članu lige Erste Jegkorog Akademia iz Budimpešte.

Madžarska ekipa, ki so jo med poletjem okrepili trije "lanski" železarji (Mirko Djumić, Eetu Elo in Jesperi Viikilä) si je že v uvodnih minutah priigrala visoko prednost, ki je do konca obračuna ni zapravila. Gostitelji so slavili s 6:1, častni zadetek, prvi v pripravljalnem obdobju za Jesenice, je dosegel Eric Pance. Gorenjsko moštvo nova pripravljalna tekma čaka v četrtek, ko bodo na Bledu začeli poletno ligo.