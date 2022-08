Jeseničani izgubili na Južnem Tirolskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseničani so na prvi pripravljalni tekmi sezone z 0:2 izgubili s Pustertalom, ki bo drugo sezono zapored igral v IceHL.

Jeseničani so na prvi pripravljalni tekmi sezone z 0:2 izgubili s Pustertalom, ki bo drugo sezono zapored igral v IceHL. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so v petek odigrali prvo pripravljalno tekmo za sezono 2022/23. V Brunicu so gostovali pri članu IceHL Pustertalu in izgubili z 0:2.