Olimpija napolnila gol madžarskega tekmeca

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na sobotni pripravljalni tekmi v Tivoliju gostili madžarski MAC Ujbuda in ga premagali z 9:1.

Potem ko so zmaji v četrtek pri ligaškem tekmecu Linzu izgubili uvodno pripravljalno srečanje (0:6), so v soboto na domačem ledu palice prekrižali z madžarskim klubom MAC Ujbuda in ga visoko premagali.

Že po nekaj sekundah obračuna je za vodstvo zadel Nik Simšič, ki je k zmagi prispeval dva zadetka. Dvakrat je zadel tudi Rok Kapel, po enkrat pa Miha Zajc, ki je postavil izid prve tretjine (3:0), pa Luka Kalan, mladi novinec Urban Podrekar, še en novinec Chris Dodero in povratnik v zeleno-belem dresu Marc-Olivier Vallerand. Kanadčan je postavil končnih 9:1. Častni zadetek za goste, ki nastopajo v ligi Erste (združuje madžarske in romunske klube), je ob koncu drugega dela, po katerem je na semaforju pisalo 6:1, prispeval Kirils Galoha.

"Odigrali smo solidno. Ko smo dosegli že šest golov, smo morda malo popustili v obrambi. Naslednji teden nas čaka še veliko treningov, malo bolj se bomo posvetili še taktiki, potem pa gremo na turnir, kjer bomo poskušali zmagati," je po zmagi v klubski mikrofon dejal Kapel.

Zeleno-bela četa bo prihodnji konec tedna gostovala na pokalu v Nemčiji, kjer se bo najprej pomerila s prvoligašem Augsburger Panther, dan zatem pa z zmagovalcem dvoboja med nemškima drugoligašema EV Landshut in Ravensburg Towerstars.