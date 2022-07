Navijači napovedali bojkot, Šivic umazanega perila ne bo pral v medijih, Butara želi razčistiti

Torkovo sporočilo za javnost HK SŽ Olimpija, da v prihodnji sezoni na ledu ne bodo več računali na ikono hokejske Olimpije in otroka zeleno-bele barve Aleša Mušiča , je dvignilo ogromno prahu. Združeni navijači Olimpije so napovedali bojkot tekem in organiziranega navijanja v Tivoliju ter v javnost poslali še svoj zapis. Za komentar o zapisanem smo povprašali tako trenerja Olimpije Mitjo Šivica kot predsednika Miho Butaro. Šivic pravi, da umazanega perila ne bo pral v javnosti, Butara pa se želi pred zaključki najprej pogovoriti na šest ali osem oči ter razčistiti: "Če kaj na koncu ni bilo primerno, če je bila napaka, sem prvi, ki se bom opravičil."

"To je vprašanje tako zanj kot zame. Morava se usesti, da vidim, kaj si želi. Dejstvo pa je, da je Aleš Mušič legenda Olimpije in da legendam vrat ne zapiraš kar tako. Je pa to predvsem njegova stvar. Lahko le rečem, da sem z njegovim prispevkom v tej sezoni zelo zelo zadovoljen," je na vprašanje, ali bo tudi v prihodnji sezoni v svoji ekipi računal na zaščitni znak hokejske Olimpije v zadnjih debelih dveh članskih desetletjih Aleša Mušiča, po zadnji tekmi lanske sezone odgovoril trener HK SŽ Olimpija Mitja Šivic.

Olimpija je v naslednjih tednih polnila igralski kader, a 40-letnega napadalca med tistimi, ki bodo nosili zeleno-beli dres, ni bilo. Pojavljale so se govorice, da na Celovški 25 na otroka Olimpije, pri kateri je preživel več kot 20 članskih sezon (različni pravni subjekti), ne računajo več. Da gresta Mušič in HK SŽ Olimpija vsak svojo pot, so pri zmajih uradno naznanili v torek. Med drugim so zapisali, da sledijo usmeritvi, ki predvideva, da "ponudimo možnost mladim igralcem, ki čakajo v 'petem napadu' in so prihodnost naše ekipe v tej zahtevni ligi".

Navijači Olimpije so se na družbenem omrežju oglasili z zapisom/pogovorom z Alešem Mušičem o dogajanju po sezoni, tudi o tem, da naj bi bil ustno dogovorjen s trenerjem Mitjo Šivicem o novi pogodbi, a do podpisa ni prišlo ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Ustni dogovor o nadaljevanju sodelovanja, nato brez podpisa

Po Olimpijinem sporočilu za javnost so se na družbenem omrežju z zapisom oglasili združeni navijači Olimpije. Beseda teče o končani Mušičevi zgodbi pri Olimpiji in o tem, da naj bi se s Šivicem ustno dogovoril o novi pogodbi, a da do poznejšega podpisa pogodbe ni prišlo. Celoten zapis, s katerim smo se obrnili tako na trenerja Šivica, predsednika HK SŽ Olimpija Miho Butaro, kot Mušiča, ki nam ga ni uspelo dobiti, si lahko nelektoriranega v nadaljevanju preberete v celoti.

Zapis na družbenem omrežju Združenih navijačev Olimpije:



1. Aleš, hvala, ker nam boš odgovoril na par vprašanj. Nam ni vseeno zate, klubu kot kaže je. Kakšno je stanje glede tebe in tvojega statusa pri HK SŽ Olimpiji?

2. Slišali smo govorice kako so potekala pogajanja za drugo leto. Bi nam lahko povedal tvojo plat zgodbe?

3. Vemo kaj si dal temu klubu, misliš,da si si zaslužil to?

4. V nekem intervjuju kakšno leto nazaj smo zasledili, da si napisal, da boš svojo pot zaključil takrat, ko se neboš počutil več dovolj dobrega, oziroma tako dobrega, da nebi mogel konkurirati ostalim v moštvu, ampak glede na letošnjo sezono se je pokazalo ravno obratno!! Prisel si pripravljen, zeljan dokazovanja, krasila te je borbenost, ter pozrtvovalnost, kot vsa leta katera si priigral v nasem dresu na koncu pa pogodbe s teboj niso podaljsali?

Odgovori ALEŠA MUŠIČA na dogajanje ( prilagamo vam jih spodaj) 1. Z Olimpijo je zgodba koncana.

2. Po sezoni so se odvijali sestanki z vsemi igralci. Takrat mi je trener Sivic dejal, da si zeli da ostanem se eno leto. Da tocno ve kaj od mene dobi in da bi imel enako vlogo kot na koncu sezone in da se slisimo v prihodnjih dneh glede nove pogodbe.

Po kaksnem tednu me je Sivic poklical glede nove pogodbe. Zmenila sva se vse v detajle in dogovorila za ponovno sodelovanje.

Po parih dneh me je poklical, ce me zanima delo trenerja v mlajsih selekcijah ampak, da ce hocem se igrati da ni problema, ker sva vse dogovorjena.

Po cca 10ih dneh, ko sem prisel z morja sem poklical Sivica, ce je kaj novega in kdaj se dobimo za podpis pogodbe. Rekel mi je, da ne bo slo. Sm ga vprasal kako to misli?? Je rekel, da ta dogovor katerega sva ga imela ne velja vec. In da tudi ponudba za trenerja ne velja vec. Sem mu rekel, da sva imela ustni dogovor in da je to enako kot podpis pogodbe ampak ocitno pri njemu beseda ali roka ne velja nic. Potem sem ga se vprasal ce ne bi jaz poklical, kdaj bi on meni to sploh sporocil, glede na to da sem se ze nekaj casa pripravljal na novo sezono. Pa je rekel: "najlazje bi blo, da se jaz zdaj tebi sploh ne bi oglasil in se ne bi rabil sedaj tega s tabo pogovarjat". Toliko o odnosu...

Po vsemu temu so mi rekli, da rabijo par dni in da se slismo za sestanek. V ponedeljek dobim sms za sestanek z vodstvom v petek istega tedna. V cetrtek nobenega sporocila kje pa kdaj naj bi bil sestanek, petek tudi nic. Cel teden tisina, nobenga sporocila, nobenega klica, nic.

3. Mislm, da si takega odnosa nihce ne zasluzi. Sem zelo razocaran, nisem pa presenecen, ker pri Olimpiji odnosa prakticno nikoli ni bilo.

4. Ze med sezono sem govoril da bom 99.9% zakljucil po letosnji sezoni. Ampak glede na pogovor s Sivicom in predsednikom kluba, ki mi je prav tako govoril, da moram se igrat (predvsem tudi zaradi lige prvakov), sem se nato odlocil se za eno sezono.

Ni problem v tem, da ne dobis nove pogodbe. Vazen je nacin. Lahko bi se vsedli in se vse lepo zmenili, ne pa takole... Pricakoval sem korekten odnos vodstva in malo vec spostovanja. Po 35ih letih (22let za clane) igranja pri Olimpiji nisem pricakoval taksnega zakljucka.

"Ne bom pral umazanega perila po medijih, kot to počne nekdo drug. Moje stališče je, da tega v medijih ne bom počel," na zapis odgovarja trener Šivic. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Šivic: Ne bom komentiral

Šivic, ki bo z varovanci prihodnji ponedeljek uradno začel priprave na novo sezono, je ob vprašanju, kako komentira zapisano, dejal: "Mušiča ne bom komentiral. S tem komentarjem sem povedal vse. Tako sem se odločil. Ne bom pral umazanega perila po medijih, kot to počne nekdo drug. Moje stališče je, da tega v medijih ne bom počel. Na koncu ljudje preberejo in slišijo, kar želijo slišati, ne tisto, kar se dejansko res sliši. Druga stvar pa je, da s tem ne bom nič dosegel."

Kot pravi, je imel po sezoni sestanek z Mušičem, tako kot z vsemi drugimi. Zanika določene stvari v zapisu? "Ne morem reči, da karkoli zanikam ali da karkoli potrjujem, ampak sem brez komentarja. Veliko je bilo povedanega, ko smo se dobili, bila je želja, da se še dobimo, a se nismo uspeli. Najprej bomo stvari rešili sami, preden bom karkoli začel govoriti. Veliko raje bi govoril o drugih stvareh, a kot kaže, smo v takem okolju, ko nekaj diši po škandalu, vsi kličejo, ko pa je kaj pozitivnega, pa je tega bolj malo," je odvrnil Gorenjec na klopi Olimpije, ki o tem, kdaj bodo predstavili svojo plat, dodaja: "Ko bo čas primeren, bomo. Če bi skočil na vse, kar kdo reče, pa ..."

Navijači napovedali bojkot

Prav tako so navijači, nezadovoljni z odnosom do otroka Olimpije, napovedali bojkot tekem in organiziranega navijanja v Tivoliju do nadaljnjega oziroma "do trenutka, ko bo uprava spregovorila glede umazanih igric, ki se dogajajo v ljubem klubu. Vsi smo mislili, da smo končno naredili korak v pravo smer in da je sodelovanje z upravo korektno, a smo včeraj dobili potrditev, ko nam je uprava zarinila nož v hrbet in odslovila našo ikono kluba!!! Ne boli nas odnos uprave do nas, navijačev, bolijo pa nas laži in zavajanje celotne slovenske hokejske populacije. Zanimivi so odzivi HK SŽ Olimpija in trenerja Mitje Šivica glede 'slovesa' Aleša Mušiča".

"Moje sporočilo navijačem je, da vsi v klubu poskušamo delati zelo dobro, da smo veliko dobrega ustvarili, veliko dobrega pa še poskušamo narediti. Upam, da navijači podpirajo klub, ne glede na to, kdo pride, kdo ga zapusti. Jaz poskušam svoje delo opravljati čim bolje, tako da v dotičnih situacijah pri podpisovanju pogodb ostanem znotraj proračuna. Pa proračun ni vezan na Mušiča, ampak na splošno. Sem neobremenjen, od kod nekdo pride v našo ekipo, želim le imeti čim boljšo ekipo, dobro delati s fanti in imeti z njimi čim boljše rezultate. Želim, da je Olimpija na zdravih temeljih in da bo lahko prosperirala še kar nekaj let," pravi Šivic.

"Bi se pa želel na šest ali pa osem oči pogovoriti, da se stvari povedo med vsemi, da se potem točno vidi, za kaj je šlo. Če je bila napaka, sem prvi, ki sem se pripravljen opravičiti." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Če je bila narejena napaka, sem prvi, ki sem se pripravljen opravičiti"

Predsednik Butara, ki ob prvem klicu z zapisom ni bil seznanjen, je o koncu sodelovanja z Mušičem dodal: "Aleš Mušič je nesporno ikona, legenda ljubljanskega hokeja. Zagotovo je, da je zadnja leta v našem klubu, odkar imamo članski hokej, pustil velik pečat in nam pomagal pri tem, da smo, kjer smo. Glede njegovega slovesa pa menim, da si ga zasluži od našega kluba na način, da se mu res zahvalimo kot legendi. Za stvari, ki jih je naredil tako v našem klubu kot prej, v dveh ali treh 'Olimpijah', kolikor jih je bilo. Menim, da njegova dres in številka sodita pod strop dvorane Tivoli. Dejstvo je, da je bila to odločitev stroke, ki je ocenila, kaj želi za razvoj kluba. Dopuščam možnost, da je bila narejen napaka. V končni fazi smo mlad klub, učimo se, delujemo šele pet let, dosegli pa smo marsikaj. Ne bom rekel, ali je bila ali ne. Bi se pa želel na šest ali pa osem oči pogovoriti, da se stvari povedo med vsemi, da se potem točno vidi, za kaj je šlo. Če je bila napaka, sem prvi, ki sem se pripravljen opravičiti."

"Prepričan sem, da imamo od vseh klubov v Ljubljani, za katere je igral, do njega najbolj čisto vest"

Ob tem priznava, da so bili z Mušičem dogovorjeni za sestanek na določen termin, a da ga pozneje zaradi njegovega slabega počutja ni bilo, da pa naj bi se z Ljubljančanom dobili, ko se ta vrne s počitnic.

"Z Alešem smo se pogovarjali, da se bomo usedli, ko pride z dopusta, in si med seboj povedali določene stvari: kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, in med seboj to razčistili. Želim razčistiti. Prepričan sem, da imamo od vseh klubov v Ljubljani, za katere je igral, do njega najbolj čisto vest. Bili smo pošteni do njega, nobenih zapadlih plačil. Se pa strinjam, da če kaj na koncu ni bilo primerno, če je bila napaka, da se igralcu, kakršen je Aleš, opravičimo in se mu primerno zahvalimo, za kar je ljubljanskemu hokeju dal."

Foto: Grega Valančič/Sportida

O izjavi o "štirih sezonah v našem mladem klubu" ob slovesu Mušiča − ta je pri različnih pravnih kolektivih Olimpije preživel več desetletij −, s katero je povzročil precej razburjenja, pa Butara dodaja: "V našem klubu je dejansko igral štiri leta. Želimo si 'distinkcijo', ki jo že od začetka vlečemo med HK Olimpija in HDD Olimpija. Vemo, da toliko, kot je on dal Olimpiji, jih ni veliko dalo. Je legenda ljubljanskega hokeja, po tem, koliko kot mu je dal. Ne vem, če mu je še kdo od samostojnosti. Če pa gledamo s stališča našega kluba, pa je on v našem klubu preživel štiri leta," odgovarja Butara, navijačem pa sporoča: "V klubu si želimo imeti navijače, ki imajo iskreno radi hokej, ki hokej podpirajo. Dejstvo je, da so nas naši navijači podpirali zadnjih pet let in da so ključni del naše zgodbe uspehov. Vedno so dobrodošli pri nas. Če bo treba, se bomo z njimi pogovorili."