Poslavlja se "živa legenda ljubljanskega hokeja", Olimpija: priložnost moramo dati mladim

Iz hokejskega kluba SŽ Olimpija so sporočili, da se poslavlja dolgoletni igralec in kapetan Olimpije, dvakratni olimpijec ter udeleženec več svetovnih prvenstev Aleš Mušič. 40-letni Ljubljančan je praktično vso kariero preživel v zeleno-belem dresu, le v sezoni 2017–18 se je preizkusil v tujini, pri madžarski Albi.

"Aleš Mušič je v našem klubu preživel zadnje štiri sezone. Skupaj smo dvakrat osvojili naslov prvaka Alpske hokejske lige, dvakrat naslov državnega prvaka in trikrat naslov pokalnega prvaka. Z nami je igral tudi našo prvo sezono v ligi ICE, v kateri smo se uvrstili v končnico," so ob slovesu napadalca zapisali v HK SŽ Olimpija.

A izjava o "zadnjih štirih sezonah" niti približno ne pove vsega. Danes 40-letni Aleš Mušič je namreč otrok ljubljanske Olimpije, ikona tega kluba, v zmajevem gnezdu je preigral domala vso kariero, od leta 2000 do danes, le v sezoni 2017/18 se je prvič in edinkrat preizkusil v tujini, v dresu madžarske Albe.

Ljubljančan je večkrat dejal, da bi igral, dokler bo telo dalo in bodo nanj računali, glavni trener Mitja Šivic pa je po koncu zadnje sezone napovedal, da bodo z Mušičem imeli sestanek o prihodnosti, v kateri pa izkušenega napadalca v vlogi igralca Olimpije ne bo ...

"Aleš Mušič je nesporna ikona in živa legenda ljubljanskega hokeja, tega mu nihče ne more vzeti," pa je povedal trener zmajev Šivic.

Priložnost bo zdaj namreč ponudil mlajšim hokejistom: "Naša usmeritev je, da ponudimo možnost mladim igralcem, ki čakajo v 'petem napadu' in so prihodnost naše ekipe v tej zahtevni ligi. Z njimi moramo delati dobro in jim omogočiti možnost igranja že v prihodnji sezoni, sicer bomo težko na dolgi rok uspešni v ligi, v kateri igramo. Alešu se iz srca zahvaljujem za zadnjo sezono, ko sem kot trener vodil ekipo. Ekipi je res ogromno doprinesel. Zahvaljujem se mu tudi za vsa leta, preživeta v Ljubljani. Veliko je dal Olimpiji in verjamem, da tudi Olimpija njemu. Prepričan sem, da Aleš in Olimpija še nista rekla zadnje besede. Aleš, hvala za vse, kar si dal ljubljanskemu hokeju."

Preberite še: