Nekdanjemu ljubljencu navijačev Olimpije uspel veliki met

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alex Westlund, ki je pred desetletjem in pol navduševal kot vratar Olimpije, je postal glavni trener NHL-ovca Detroit Red Wings.

Alex Westlund, ki je pred desetletjem in pol navduševal kot vratar Olimpije, je postal glavni trener NHL-ovca Detroit Red Wings. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Daleč je sezona 2007/08, ko se je takratna Olimpija premierno pridružila razširjenemu avstrijskemu prvenstvu. Vanj je vstopila z ameriškim vratarjem Alexom Westlundom v vratih, ki se je izkazal za izjemno okrepitev, bil najbolj zanesljiv vratar tekmovanja in postal tudi ljubljenec navijačev zeleno-belih. Zmajem je izdatno pomagal do finala lige EBEL, v katerem so pozneje po administrativni napaki zapravili veliko priložnost za naslov prvaka.

Po sezoni se je preselil v Linz, bil več let njegov član, leta 2012 postal prvak lige EBEL, po sezoni 2014/15, ki jo je preživel na Kitajskem, pa končal kariero profesionalnega hokejskega vratarja.

Foto: Reuters

Ostal je močno vpet v hokej, kot trener vratarjev je najprej deloval med nemško elito in kratek čas z Medveščakom v Kontinentalni hokejski ligi, nato pa se je za pet sezon preselil k AHL-podružnici Washington Capitals Hershey Bears.

Pod Westlundovim vodstvom si je vratarski tandem Pheonixa Copleyja in Zacha Fucaleja v sezoni 2020–21 prislužil nagrado Harryja "Hap" Holmesa za najmanj prejetih golov na tekmo, pri Hershey Bears pa je deloval tudi z danes standardnima vratarjema Washingtona Iljo Samsonovim in Vitkom Vaneckom.

S svojim delom v AHL si je odprl vrata do najmočnejše hokejske lige na svetu. A ne pri Washingtonu, pač pa bo deloval kot trener vratarjev pri Detroit Red Wings.