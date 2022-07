Slovaka osrednja zvezdnika nabora lige NHL

Prvič v zgodovini nabora severnoameriške lige NHL sta bila za prvo in drugo mesto izbrana slovaška hokejista. Montreal Canadiens so kot prvega nekoliko presenetljivo izbrali napadalca Juraja Slafkovskega, ki je Slovaško na olimpijskih igrah popeljal do brona. Številka 2 na naboru pa je bil Simon Nemec, ki so ga izbrali New Jersey Devils.

Mladi Slovak Juraj Slafkovsky, ki je konec marca dopolnil 18 let, je letos v Pekingu s sedmimi zadetki vodil Slovaško na OI do kolajne in bil tudi najkoristnejši igralec (MVP) olimpijskega turnirja.

🎙 Avec le premier choix au total du #RepêchageLNH 2022, les @CanadiensMTL sélectionnent Juraj Slafkovsky!



🎤 With the first overall pick in the 2022 #NHLDraft, the Montreal Canadiens select Juraj Slafkovsky! pic.twitter.com/Azz0LHgVTk — NHL (@NHL) July 8, 2022

"To je neverjetno," je dejal Slafkovsky: "Še vedno ne morem verjeti, da se je to res zgodilo. To je res poseben trenutek v mojem življenju."

Del slovaške reprezentance, ki je državi priborila prvo olimpijsko medaljo v hokeju na ledu, pa je bil tudi 18-letni branilec Simon Nemec.

Logan Cooley je bil prvi Američan, ki so ga Arizona Cardinals izbrali na tretjem mestu, medtem ko je Seattle Kraken "zgrabil" Shana Wrighta na četrtem mestu. Številni strokovnjaki so pred naborom prav Wrightu napovedovali, da bo postal prvi izbor.

V nasprotju z nekaterimi strahovi o nejasnih političnih razmerah so bili v prvem izmed skupno sedmih krogov nabora NHL izbrani tudi trije hokejisti iz Rusije.

The first round of the 2022 #NHLDraft is in the books! 📚🙌 pic.twitter.com/LoMWVvYZqa — NHL (@NHL) July 8, 2022

Prvi dan nabora ni bilo med izbranci nobenega od dveh Slovencev, ki sta kandidirala.

Od drugi do sedmi krog nabora, na katerem si 32 klubov lige NHL izbere 224 mladih igralcev z vsega sveta, bodo na sporedu v noči na petek, med kandidati sta tudi Maks Perčič in Marcel Mahkovec.