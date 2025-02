Nadaljuje se Ovečkinov lov za Gretzkyjem

Kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin nadaljuje lov za rekordom Wayna Gretzkyja. Legendarni Kanadčan je v karieri dosegel 894 golov (v rednem delu tekmovanja), Rus je zdaj pri številki 879.

V ligi NHL bo po dveh današnjih večernih tekmah na vrsti dvotedenski premor zaradi mednarodnega turnirja 4 Nations Face-off, na katerem bodo med 13. in 20. februarjem v Bostonu in Montrealu tekmovale Kanada, Finska, Švedska in ZDA. Vse reprezentance bodo igrale le s hokejisti iz lige NHL.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings tako naslednja tekma v najmočnejši hokejski ligi na svetu čaka šele 23. februarja zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu pomerili z Utahom.

