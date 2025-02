Neumorni Ovečkin le še 15 golov od izjemnega rekorda Gretzkyja

Devetintridesetletni Ovečkin je zadel 53 sekund pred koncem prve tretjine, pri čemer je vzel sredinsko podajo Martina Fehervaryja in see prebil mimo Ivana Fedotova za izenačenje na 1:1. Za Ovečkina je bil to 26. gol v sezoni.

Zdaj je zadel na štirih zaporednih tekmah, kar pomeni, da je že 34. v svoji karieri zadel na štirih zaporednih tekmah, gre za dosežek, ki ga je pred Ovečkinom dosegel Mario Lemieux. Edini drugi igralec z vsaj 30 takšnimi nizi je sicer Wayne Gretzky (30), poroča ESPN Research.

Ovečkin je z golom zbral že 40 točk v sezoni, s čimer je postal šele deveti igralec v zgodovini lige NHL, ki je dosegel 40 točk v vsaj 20 sezonah.

Moskovčan ima zdaj tudi 51 golov proti Flyersom v svoji karieri, toliko golov je nasul tudi Hurricanesom, ekipi Jets pa je vsega skupaj zabil 56 golov.

"Postaneš malce otopel in neobčutljiv, a vseeno po vsaki tekmi naredi korak nazaj in mora iti naprej. Prav neverjetno je, kako še naprej dosega zadetke na tej ravni, pri starosti, pri kateri je," je dejal trener Capitalsov Spencer Carbery.

"Enostavno uživamo in veseli smo, da je del naše ekipe. To je razburljivo in prinaša veliko energije naši ekipi, soigralcem, trenerskemu štabu, ko opazujemo, kaj počne, in še naprej iščemo načine, kako ploščke zabiti v mrežo, in to v velikih trenutkih, na velikih tekmah, gre za velike gole, v tesnih tekmah."

Jakob Chychrun je zabil odločilni zadetek za zmago za Washington ob podaji Johna Carlsona. Connor McMichael in Lars Eller sta prav tako zadela za Washington, ki je po dveh tretjinah zaostajal 2:3. Charlie Lindgren je zbral 19 obramb.

Matvej Mičkov je dosegel dva gola, Tyson Foerster pa enega za Flyerse, ki so izgubili peto zaporedno tekmo in izgubili sedem od zadnjih osmih. Fedotov je zbral 14 obramb.

Najboljši na vzhodu Washington in najboljši na zahodu Winnipeg sta izenačena na vrhu razpredelnice z 79 točkami.

Foto: Reuters

Jack Eichel, Nicolas Roy in Shea Theodore so v Prudential Centru dosegli gol za Vegas Golden Knights pri zmagi s 3:1 proti New Jersey Devils. Na vrhu pacifiške skupine je ekipa Edmonton Oilers (72 točk), ki ima dve točki več od zlatih vitezov.

Nathan MacKinnon je s tremi asistencami v drugi tretjini ponovno pridobil prednost v točkah lige NHL, Martin Nečas je dvakrat zadel in dodal asistenco, Colorado Avalanche pa so v četrtek zvečer premagali Calgary Flames s 4:2.

MacKinnon ima 83 točk ob 20 golih in 63 podajah v ligi NHL, s čimer je prevzel dve točki prednosti pred Leonom Draisaitlom iz Edmontona, ekipa Avalanche pa se bo v petek zvečer pomerila z Oilersi.

Nathan MacKinnon je soigralce znova zaposloval s podajami, trenutno je že pri 83 točkah. Foto: Reuters

Cale Makar je dosegel svoj 20. gol v sezoni za Colorado. Zadel je tudi Artturi Lehkonen, Mackenzie Blackwood pa je zaustavil 27 strelov.

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so imeli prost večer. Znova bodo igrali v soboto zjutraj, ko bodo gostili Dallas Stars, pred ligaškim premorom pa bodo gostili še Anaheim Ducks.

