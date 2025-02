Kopitar izsilil podaljšek, Kralji nato do zmage

Hokejisti Los Angeles Kings so pred domačimi gledalci po izvajanju kazenskih strelov s 5:4 premagali Dallas Stars. Kapetan Anže Kopitar je v 52. minuti zadel za izenačenje na 4:4 in izsilil podaljšek, v katerem zadetka ni bilo, tako da so odločali kazenski streli. Kralji, ki so prišli do tretje zaporedne zmage, zasedajo sedmo mesto zahodne konference.

Kralji so ujeli zmagovalno pot, v domači dvorani so povedli ekspresno. Že po 11 sekundah se je pod vodstvo podpisal Warren Foegele. Dallas pa je do izenačenja prišel tik pred zvokom sirene ob koncu prve tretjine. Kevin Fiala je v 29. minuti zadel za novo vodstvo Kalifornijcev, ki pa ni trajalo dolgo, le minuto zatem je bil izid znova poravnan.

Alex Laferriere je nedolgo zatem zadel za tretje vodstvo domačih, ki je zdržalo do 47. minute, ko so Teksašani znova izenačili, tri minute zatem pa prek Matta Duchena prvič na tekmi povedli. A tudi ta rezultat ni vztrajal dolgo, kapetan Anže Kopitar je v 52. minuti zadel, po njegovem golu se v rednem delu mreži nista več tresli, tako da je sledil podaljšek.

Anže Kopitar je v 52. minuti zadel za izenačenje na 4:4. Foto: Reuters

Ob koncu tega je Fiala sicer zadel, a gol po ogledu videoposnetka ni bil priznan, tako da je ostalo pri 4:4. Sledili so kazenski streli. Za kralje sta bila uspešna Adrian Kempe in Fiala, pri gostih pa sta Duchenu in Jasonu Robertsonu ni uspelo zadeti, tako da je zmaga ostala doma.

Za Kopitarja je bil to 13. gol sezone, sicer pa 45. točka na 52 tekmah.

David Rittich je dobro opravil svoje delo. Foto: Reuters

Kopitarjevi se držijo sedmega mesta zahodne konference. Nova tekma jih čaka že v noči na nedeljo, ko bodo v kalifornijskem obračunu gostili Anaheim Ducks.

