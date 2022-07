Oči v NHL uprte v mladeniče, pod drobnogledom tudi igre Slovencev

Dvorana Bell Centre v Montrealu bo v četrtek in petek prizorišče nabora lige NHL. Prvič po letu 1985 se je zgodilo, da je gostitelju pripadel prvi izbor. Najbolj vroči imeni, ki ju hokejski strokovnjaki čez lužo največkrat omenjajo kot številki ena letošnjega drafta, sta kanadski centralni napadalec Shane Wright in slovaški krilni napadalec Juraj Slafkovsky, ki je blestel tako na olimpijskih igrah kot svetovnem prvenstvu. Pod drobnogledom oglednikov so bile tudi igre slovenskega branilca Maksa Perčiča in napadalca Marcela Mahkovca.

Prvič po letu 2019 bo nabor NHL znova potekal v živo med navijači v dvorani. Tokrat v Bell Centru, ki bi ga moral gostiti že pred dvema letoma, a je takrat načrte prekrižala bolezen covid-19.

Loterija je poljubila prav gostitelja drafta Montreal Canadines, ki naj bi izbiral kot prvi. Zadnjič je gostitelj izbiral prvi daljnega leta 1985. Kot drugi naj bi izbirali pri New Jersey Devils, sledili bodo Arizona Coyotes, Seattle Kraken, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets, Ottawa Senators, Detroit Red Wings, Buffalo Sabres in Anaheim Ducks. Kralji Anžeta Kopitarja bodo izbirali šele v drugem krogu, saj je njihov izbor iz prvega kroga po selitvi Kevina Fiale v Kalifornijo pripadel Minnesoti.

Wright ali Slafkovsky?

Prvi krog nabora bo potekal v četrtek, preostalih šest v petek. Hokejski strokovnjaki, ki že lep čas analizirajo kandidate za najvišja mesta na draftu, na severnoameriškem delu najvišje uvrščajo centralnega napadalca Shana Wrighta. 18-letni Kanadčan je zadnje tri sezone preživel v ligi OHL (eno je v celoti izpustil), v zadnji je na 63 tekmah rednega dela vknjižil 94 točk (32 zadetkov, 62 asistenc), v končnici pa v dresu Kingston Frontenacs na 11 tekmah dodal tri gole in 11 podaj.

Juraj Slafkovsky je pri zgolj 17. letih postal MVP olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

A ob Wrightu bi se na koncu na prvem mestu lahko znašel slovaški čudežni najstnik Juraj Slafkovsky, ki je zadnje tri sezone preživel na Finskem, v zadnji med člansko elito v dresu TPS (31 tekem rednega dela, pet golov, pet asistenc; 18 tekem končnice, dva gola, pet asistenc). Korpulentni mladenič (192 centimetrov, 99 kilogramov) je blestel na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je pri komaj 17 letih postal MVP (najkoristnejši igralec olimpijskega turnirja), dosegel je sedem zadetkov, največ med vsemi, in se s Slovaki veselil brona.

Juraj Slavkofsky and Shane Wright. One of these two is expected to be the No. 1 overall pick by #Habs at tomorrow night’s NHL Draft #HabsIO pic.twitter.com/4NkEDosC1g — Stu Cowan (@StuCowan1) July 6, 2022

Ob omenjenih se najvišje omenja še ameriškega centralnega napadalca Logana Cooleyja, visoko kotirajo tudi Američan Cutter Gauthier, Kanadčana Matthew Savoie in Conor Geekie, Finec Joakim Kemmell, Slovak Simon Nemec, Čeh David Jiriček, Avstrijec Marco Kasper, Rus Pavel Mintjukov ...

Perčič in Mahkovec

Na lestvici potencialnih izborov se je na 84. mestu med evropskimi hokejisti znašel slovenski branilec Maks Perčič, ki se kali na Finskem. V zadnji sezoni je 18-letnik igral za selekciji U18 in U20 Kiekko-Espoo.

Na 137. mestu med evropskimi hokejisti pa je še en Slovenec, 18-letni napadalec Marcel Mahkovec, ki je nazadnje igral v tretji nemški ligi, a naj bi se vrnil v domovino.

Anžeta Kopitarja so pred 17 leti izbrali kot 11. po vrsti. Foto: Getty Images

Do zdaj šesterica

Do zdaj je bilo na naboru lige NHL izbranih šest Slovencev: Edo Terglav (leta 1998 so ga v devetem krogu kot 249. izbrali Buffalo Sabres), Jure Penko (leta 2000 so ga kot 203. izbrali pri Nashville Predators), Marcel Rodman (leta 2001 so ga kot 282. izbrali Boston Bruins), Anže Kopitar (leta 2005 so ga kot 11. izbrali Los Angeles Kings), Jan Muršak (leta 2006 so ga kot 182. izbrali Detroit Red Wings) in Jan Drozg (leta 2017 so ga kot 152. izbrali Pittsburgh Penguins). V najkakovostnejši hokejski ligi sta zaigrala dva, Kopitar in Muršak.