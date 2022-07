Nashville za lep čas zadržal najboljšega strelca franšize

Pri Nashville Predators so prehiteli 13. julij, ko bi Filip Forsberg postal prost igralec, in se s Švedom dogovorili za novo dolgoročno sodelovanje. 27-letnik in klub sta se dogovorila za osemletno podaljšanje, težkoskoraj 70 milijonov ameriških dolarjev.

Forsberg, ki ga je pred desetimi leti kot 11. na naboru izbral Washington Capitals, je v ligi NHL debitiral leta 2013 v dresu Nashvilla. Z leti je postal zaščitni znak kluba in z 220 goli tudi njegov najboljši strelec vseh časov, na točkovni lestvici franšize pa je s 469 točkami na četrtem mestu.

STAYING IN SMASHVILLE 💛



Filip Forsberg has signed an eight-year deal with the @PredsNHL! pic.twitter.com/bybugdjqBi — NHL (@NHL) July 9, 2022

Za napadalcem, ki opravljal tudi vlogo asistenta kapetana, je točkovno odlična sezona. 42 golov, 42 asistenc na 69 tekmah rednega dela je njegov rekord tako po zadetkih kot asistencah. Statistiko v dresu Nashvilla bo tako polnil tudi v prihodnje, ko si želi poseči še višje.

Verjame, da so prava ekipa za Stanleyjev pokal

"Imam to to srečo, da sem že dolgo del te ekipe, s katero smo se vsako leto uvrstili v končnico, a vsak igralec si želi osvojiti Stanleyjeve pokal. Tudi jaz. To je moj največji cilj. Verjamem, da imamo ekipo, ki bo to v prihodnosti lahko dosegla," je za klubsko spletno stran ob podaljšanju dejal Forsberg.

Nashville je bil Stanleyjevemu pokalu v času Forsberga najbližje v sezoni 2016/17, ko ga je v finalu premagal Pittsburgh. V zadnji sezoni pa jih je že v prvem krogu s 4:0 v seriji pometel poznejši prvak Colorado.