Slovenci pred vrhuncem v Francijo in na domač turnir

Moška članska reprezentanca pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja bo v prihajajoči sezoni poskušala tretjič obstati med elito. Svetovno prvenstvo elitne hokejske divizije bo med 12. in 28. majem 2023 potekalo v latvijski Rigi in finskem Tampereju. Slovenci bodo v skupinskem delu igrali proti reprezentancam Kanade, Kazahstana, Latvije, Norveške, Slovaške, Švice in ZDA.

V sklopu priprav na omenjeni vrhunec sezone se bo slovenska izbrana vrsta že v mesecu avgustu udeležila mednarodnega turnirja U20 v Karlstadtu na Švedskem. V času novembrskega premora v klubskih tekmovanjih se bodo varovanci selektorja Kopitarja udeležili turnirja štirih držav EIHC (sodelovale naj bi Avstrija, Belorusija, Francija in Slovenija) v Franciji. Med februarskim premorom pa bodo mednarodni turnir gostili Risi, na tem bosta sodelovali tudi sosedi Italija in Madžarska.

Žensko člansko reprezentanco pod vodstvom selektorja Franca "Acija" Ferjaniča od 17. do 23. aprila 2023 čaka nastop na svetovnem prvenstvu Divizije I-B (Italija, Južna Koreja, Kazahstan, Poljska, Slovenija, Velika Britanija) v južnokorejskem Suwon Cityu. Risinje naj bi v sklopu zaključnih priprav aprila prihodnje leto predvidoma odigrale eno do dve pripravljalni tekmi. Slovensko žensko reprezentanco aprila 2023 čaka nastop na svetovnem prvenstvu Divizije I-B v Južni Koreji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Moško izbrano vrsto do 20 let pod vodstvom glavnega trenerja Lovra Bajca pred svetovnim prvenstvom Divizije I-A (Danska, Francija, Kazahstan, Madžarska, Norveška, Slovenija), ki bo potekalo od 11. do 17. decembra v norveškem Askerju, avgusta letos čaka nastop na mednarodnem turnirju U20 v Karlstadtu na Švedskem, novembra mednarodni turnir štirih držav (Francija, Italija, Madžarska in Slovenija) v Franciji ter zaključne priprave v Sloveniji, v okviru katerih bodo mladi Risi odigrali predvidoma tri pripravljalne tekme.

Moško reprezentanco do 18 let pod vodstvom glavnega trenerja Jake Adlešiča pred domačim svetovnim prvenstvom Divizije I-B (Avstrija, Estonija, Italija, Južna Koreja, Poljska, Slovenija) od 10. do 16. aprila 2023 čakajo v mesecu novembru mednarodni turnir štirih držav (Avstrija, Italija, Madžarska in Slovenija) v Mariboru, v decembru tridnevne priprave v Sloveniji, v februarju pa mednarodni turnir štirih držav (Francija, Italija, Madžarska in Slovenija) v Franciji.

Moški reprezentančni selekciji do 16 let in do 15 let bosta delovali pod vodstvom glavnega trenerja Roberta Pesjaka ter ob pomoči predsednika Strokovnega sveta Hokejske zveze Slovenije Gorazda Drinovca, so sporočili iz HZS.