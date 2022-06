Izjemna čast za slovenskega zvezdnika v ZDA

Slovenski hokejski as Anže Kopitar že dolgo spada med najboljše igralce na svetu. V ligi NHL je deležen izjemnega spoštovanja, z Los Angeles Kings je dvakrat osvojil naslov prvaka, v moštvu iz mesta angelov opravlja tudi vlogo kapetana, zdaj pa je Hrušičan doživel novo čast, saj je prvič v karieri prejel prestižno nagrado Mark Messier. To je nagrada, namenjena hokejistu z odličnimi vodstvenimi sposobnostmi, ki je dober zgled tako na ledu kot v družbi.

Ob koncu sezone v ligi NHL ne manjka dobitnikov najrazličnejših priznanj. Eno izmed njih, ki ima velik pomen in spada med najbolj prestižna (nagrada Mark Messier), je prvič v karieri prejel tudi Slovenec. Anže Kopitar, dolgoletni ponos slovenskega hokeja na ledu, je pri 34 letih dočakal ogromno čast.

That’s our Captain. 💪@AnzeKopitar is the proud recipient of the 2022 Mark Messier Leadership Award. pic.twitter.com/G8j1YEpEAl — LA Kings (@LAKings) June 2, 2022

Prejel je priznanje, ki so ga pred njim Patrice Bergeron (Boston, 2020/21), Mark Giordano (Calgary, 2019/20), Wayne Simmonds (Philadelphia/Nashville, 2018/19), Deryk Engelland (Vegas, 2017/18), Nick Foligno (Columbus, 2016/17), Shea Weber (Nashville, 2015/16), Jonathan Toews (Chicago, 2014/15), Dustin Brown (Los Angeles, 2013/14), Daniel Alfredsson (Ottawa, 2012/13), Shane Doan (Phoenix, 2011/12), Zdeno Chara (Boston, 2010/11), Sidney Crosby (Pittsburgh, 2009/10), Jarome Iginla (Calgary, 2008/09), Mats Sundin (Toronto, 2007/08) in Chris Chelios (Detroit, 2006/07).

Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, nazadnje leta 2014, dvakrat je prejel tudi nagrado Frank J. Selke (2016 in 2018), prejel pa je tudi trofejo Lady Byng (2016). Foto: Guliverimage

Kopitar se že 16 let dokazuje v dresu Los Angeles Kings, prispeva pomemben delež k promociji in priljubljenosti hokeja na ledu na jugu Kalifornije, tako v Severni Ameriki kot tudi v Sloveniji, kjer že več let gosti hokejsko akademijo, pa sodeluje pri različnih človekoljubnih projektih in številnih fundacijah, namenjenih pomoči najmlajšim ter socialno šibkejšim v stiski. Njegovo plemenito delo so prepoznali tudi drugi, tako da mu je letos pripadla prestižna nagrada Mark Messier.

61-letni Mark Messier je legendarni kanadski hokejist. Petkrat je osvojil ligo NHL z Edmontonom, enkrat pa z New York Rangers. Je edini hokejist, ki je postal prvak v ligi NHL kot kapetan dveh različnih ekip. Mark Messier je z Edmontonom ligo NHL osvojil kar petkrat. Foto: Reuters

V sezoni 2021/22 je Kopitar prispeval 19 zadetkov in 48 asistenc, Los Angeles pa se je prvič po letu 2018 uvrstil v končnico lige NHL. Kopitar je bil v kar 14 od zadnjih 15 sezon najboljši strelec Kraljev. Tovrsten dosežek, da si 14-krat prvi strelec iste ekipe, je v zgodovini lige NHL uspel le še legendarnemu Gordieju Howu. Kopitar je v dresu Kraljev odigral že 1.210 tekem, na večni klubski lestvici zaseda visoko drugo mesto.