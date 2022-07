Zmaji že začeli s pripravami: prvi test veliko boljši kot lani

"Danes smo opravili prvi test. Veliko bolje kot lani, tudi standarde smo postavili višje. Zelo sem zadovoljen s prvim dnem na ledu. Koncentracija, drsanje, vse, kar smo iskali, je bilo tukaj," je po uvodnem treningu v dvorani Tivoli, v kateri je bilo danes 25 stopinj Celzija, dejal Mitja Šivic.

Moštvo že postavljeno, prvio vratar bo Žan Us

"Želim, da vsi vedo, kaj se od njih pričakuje. Napade že imam v mislih, čeprav prvi teden še ne bomo igrali po napadih. Lani sem govoril, da je težko, ker vloge niso določene. Letos so, kar me veseli, ker je potem tudi fantom lažje. Videli bomo, kar bo vse skupaj prineslo," je o sestavi ekipe dejal Šivic in poudaril, da ima moštvo že postavljeno. Status prvega vratarja bo pripadel Žanu Usu, novost pa bo sodelovanje z zaloškim klubom, ki bo pomembno predvsem pri prehodih mladih igralcev v člansko zasedbo.

Fotogalerija s prvega dneva priprav (Katja Kodba/STA):

"Lani smo bili v ICEHL uspešni nad pričakovanji, letos bo to težko ponoviti"

Poleg lige ICEHL čaka zeleno-bele letos še nov izziv, liga prvakov, seveda pa ostaja v Sloveniji prvi cilj osvojitev državnega naslova. "Lani smo bili v ICEHL uspešni nad pričakovanji, letos bo to težko ponoviti, ker nas bodo vsi jemali drugače. Druge ekipe se krepijo in na papirju bo liga močnejša kot lani. Veliko tekem, potovanj, vzponov, verjetno tudi padcev. Najbolj si želim, da smo v igri do konca in da pridemo v končnico, tam pa bi radi naredili korak naprej."

Pa liga prvakov?

Že v začetku septembra bo na sporedu liga prvakov, v kateri bo prvič sodeloval slovenski klub. Šivic opozarja, da so tekmeci (TPS Turku, Zug, Wolfsburg) zelo močni in da gre za raven, ki je za slovenske razmere nepredstavljiva. "Zato smo začeli že 25. julija. Dejstvo je, da srečamo ekipe, ki imajo še prestavo več in so še močnejše, finančno pa sploh ne bom govoril. A v fante verjamem in to bo dober test za vse nas," o tej temi pravi Šivic.

Računajo na navijače

V lanski sezoni so zeleno-beli poskrbeli za razcvet hokejskega navdušenja v Ljubljani. Šivic upa, da se bo to nadaljevalo, a navijače obenem poziva, da upoštevajo tudi njihov vložen trud. "Najbolj si želim, da vsak, ki kupi vstopnico, podpira Olimpijo, ker je to njegov klub v dobrem in slabem. Mogoče te navijaške kulture v Sloveniji še manjka, lani pa smo v tej smeri že nekaj naredili. Sporočilo vsem njim je, da mi res trdo garamo, da smo vložili ogromno dela. Šport pa ni matematika, morajo se 'poklopiti' tudi druge stvari in upam, da nas bodo spodbujali tudi ob padcih, ki bodo zanesljivo prišli."

Žiga Pance: Z novimi igralci dobivamo globino, izkušnje, sploh v obrambi. Lani se je pokazalo, da je treba na tem veliko delati. Foto: Katja Kodba/STA

Kapetan: Marsikatero ekipo bomo lahko presenetili

"Z novimi igralci dobivamo globino, izkušnje, sploh v obrambi. Lani se je pokazalo, da je treba na tem veliko delati. Marsikatero ekipo bomo lahko presenetili, lani so nas jemali z levo roko, a smo bili sploh glede pripravljenosti korak pred vsemi. In upam na podoben začetek," pa o začetku priprav pravi kapetan Žiga Pance. Zaveda se, da bo avgust zanje peklenski, se bo pa vse skupaj obrestovalo na ledu že septembra.

Na presenečenje pa ne morejo več računati

V ligi ICEHL je prišlo do nekaj sprememb, Ljubljančani so bili lani dolgo časa presenečenje tekmovanja. S tem elementom letos ne morejo več računati, se zaveda tudi Pance: "S tem se ne obremenjujemo. Prvih nekaj tednov bomo vzpostavili sistem in spoznali ideje trenerskega štaba. Tudi lani se nismo obremenjevali s tem, da so nas tekmeci jemali drugače. Mi gremo v sezono pozitivno, z ekipo, kot jo imamo. Naredili bomo vse, da ponovimo začetek lanske."

O ligi prvakov pa pravi: "Tekme si bodo sledile ena za drugo. Na tako visoki ravni v tem klubu še ni bilo takšnega začetka. Za nas bo to nekaj novega, treba bo ubrati drugačen pristop. Bomo utrujeni in izgoreli, a to se bo nekje morali poznati. Če bomo pridni in delavni, se nimamo česa bati."

Danes so v Ljubljano prispeli naši tujci Joona Erving, Joe Garreffa, Carl Neil, Tony Morrone in Marco Vallerand.



Dobrodošli v Sloveniji! Welcome to Slovenia! 🇸🇮



Tivoli je pripravljen, jutri celotno ekipo čaka zbor in začetek priprav. #hkszolimpija pic.twitter.com/0dqp7lL9tz — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) July 24, 2022

Ekipa HK SŽ Olimpija: Vratarji: Žan Us, Anthony Morrone, Luka Kolin (poškodovan, menja ga Lan Kavčič); Branilci: Aljoša Crnovič, Mark Čepon, Kristjan Čepon, Tian Hebar, Joona Erving, Tine Klofutar, Aleksandar Magovac, Carl Neill, Urban Podrekar, Nejc Stojan; Napadalci: Miha Beričič, Tadej Čimžar, Chris Dodero*, Luka Kalan, Rok Kapel, Gregor Koblar, Žiga Mehle, Žiga Pance, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Marc-Olivier Vallerand, Miha Zajc, Gregor Žeželj. *Chris Dodero se bo zaradi študijskih obveznosti ekipi pridružil 3. avgusta.

