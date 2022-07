V zmajevem gnezdu pristal mladi kanadski napadalec

Ekipi HK SŽ Olimpija se bo v sezoni 2022/23 pridružil tudi mladi kanadski napadalec Joseph Garreffa, ki je pretekli dve sezoni igral v ECHL, so danes sporočili iz ljubljanskega hokejskega kluba. "Navdušen sem, da prihajam v Evropo in Ljubljano, motivacije mi zagotovo ne manjka. To je lep in velik izziv zame, dal bom vse od sebe," je ob prihodu v zmajevo gnezdo povedal 22-letnik iz Toronta.

"Joseph Garreffa je mlad in ekstremno hiter, eksploziven, ofenzivno usmerjen igralec, hkrati je lačen golov in ofenzivnih napadov. Zelo dober je v igri z igralcem več. Z njim dobivamo igralca, ki ve, zakaj pri tako mladih letih prihaja v Evropo in pri nas bo to lahko dobil. Še pred dvema letoma je igral v najboljši mladinski ligi na svetu in številke govorijo same zase. Zame je pomembno, da vem, zakaj pri Orlando Solar Bears ni dosegel takšnih številk, kot v ostalih ekipah v ECHL. Mislim, da bo pri nas lahko velika dodana vrednost, saj je mlad in motiviran, zagotovo bo potreboval nekaj časa, da se privadi na evropski sistem. Prihaja igralec, od katerega lahko zelo veliko dobimo," je o novi okrepitvi povedal glavni trener Olimpije Mitja Šivic.

Joseph Garreffa je v prejšnji sezoni igral za tri klube, za San Jose Barracuda je v ligi AHL (American Hockey League, stopnička pod NHL) odigral enajst tekem in ostal brez točk, nato je za Orlando Solar Bears v ligi ECHL (nekoč East Coast Hockey League) na 38 tekmah dosegel 22 točk, za devet golov in 13 podaj, nato pa oblekel še dres moštva Tulsa Oilers (ECHL) in na devetih tekmah zabil sedem golov in prispeval prav toliko podaj.

