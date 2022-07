Jeseničani krepijo obrambo, prihaja tudi Finec Blomberg

Hokejski klub HDD Sij Acroni Jesenice te dni še sestavlja ekipo za prihodnjo sezono, v začetku avgusta pa bodo železarji že začeli priprave. Obrambo so okrepili s Fincem Nikijem Blombergom in komaj 16-letnim Ožbejem Repom. Del ekipe še naprej ostajata tudi David Planko in Luka Ulamec.

Obrambno vrsto Jesenic bo okrepil tudi Finec Niki Blomberg. Gre za 26-letnega branilca, ki je večino svoje kariere odigral v domači deželi, v zadnji sezoni pa je svoje izkušnje nabiral tudi v francoskem klubu Corsairs of Nantes. 186 cm velik branilec je v pretekli sezoni na 21 tekmah zbral 16 točk (3 gole in 13 asistenc). V prihajajoči sezoni bo na Jesenicah igral pod številko 40, ekipi pa se bo na pripravah pridružil že 2. avgusta, sporočajo z Jesenic.

"Začutil sem, da so Jesenice pravo mesto, kjer se bom lahko izpopolnil kot igralec. Od prihajajoče sezone pričakujem veliko. Igrali bomo za zmage in lovorike, ki si jih ekipa zasluži. Moj osebni cilj pa je, da ekipi na vsak način pomagam do zastavljenih ciljev in da tekme zaključimo z dvignjenimi rokami," je Blomberg povedal za spletno stran jeseniškega kluba.

Priložnost za 16-letnika

Na novo se bo članski ekipi pridružil tudi mladi, komaj 16-letni branilec Ožbej Rep. "Rdeča nit našega kluba je ponuditi razvoj mladim in nadarjenim igralcem," pravijo na Jesenicah in prav v ta model paše Ožbej Rep, ki je prejel priložnost, da se v prihajajoči sezoni izkaže v članski ekipi. "Da je 181 cm visok branilec nadarjen, kažejo njegovi uspehi v preteklih sezonah. Ožbej se je dokazoval v HD Hidria mladi, v pretekli sezoni pa je nastopil tudi v slovenski reprezentanci, kjer je na petih tekmah dosegel štiri točke," še sporočajo železarji.

Zakaj se je komaj 16-letnemu Ožbeju ponudila priložnost za nastop v članski ekipi, pa je pojasnil glavni trener Gaber Glavič: "Ožbej je mlad branilec, ki se bo v naši tretjini sposoben sam rešiti nasprotnikovega pritiska in oddati uporaben plošček napadalcem."

Ožbej Rep pa je povedal: "Prestop iz mladinske v člansko ekipo mi pomeni veliko, saj sem si od nekdaj želel zaigrati za prvo moštvo svojega kluba. Nobeno mesto mi ni zagotovljeno, svoje mesto si bom moral z učenjem in trdim delom zagotoviti sam. Moja pričakovanja so velika, na individualni ravni seveda kar se da velik razvoj, ekipni pa definitivno naslov AHL."

Preberite še: