Patrik Rajsar bo še naprej nosil jeseniški dres

"Na Jesenicah ostajam, ker smo v garderobi res prava družba in ker imamo najboljše navijače daleč naokoli. V prihodnji sezoni imam cilj biti iz dneva v dan boljši in se boriti z ekipo za zmage in lovorike do zadnjih sekund s pomočjo naših navijačev," je ob novici, da ostaja doma, dejal Patrik Rajsar.

24-letni napadalec je v zadnji sezoni Alpske lige, v kateri je Jeseničane v finalu zaustavil Asiago, odigral 50 tekem, vknjižil devet zadetkov in 13 asistenc. V državnem prvenstvu, v katerem so obstali v polfinalu, je na 11 obračunih dvakrat zatresel mrežo tekmecev in trikrat podal. Železarjem je pomagal še na treh pokalnih tekmah in dveh tekmah Celinskega pokala, v katerem bodo nastopali tudi v novi sezoni.