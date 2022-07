Nova sezona Alpske hokejske lige se bo začela 10. septembra. V njej bo sodelovalo 15 moštev: sedem italijanskih, sedem avstrijskih in slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice, ki je zadnje tekmovalno obdobje igral v finalu. Med sodelujočimi je en novinec, in sicer italijanski Hockey Unterland Cavaliers, novost je tudi ta, da bodo v vseh krogih končnice igrali na štiri zmage (v preteklosti so na tri). Prvak lanske sezone Asiago in Feldkirch sta se preselila v IceHL.

Dobra dva meseca ločita 15 moštev od začetka sedme sezone Alpske lige v tej obliki. Po lanskem tekmovalnem obdobju so se od alpske druščine poslovili trije kolektivi. Prvak Asiago in Feldkirch sta se preselila raven višje, v ligo IceHL, prav tako ne bo več sodeloval Vienna Capitals Silver.

Novinec prihaja iz Južne Tirolske, tekmovanju se priključuje italijanski Hockey Unterland Cavaliers iz Neumarkta, tako da število italijanskih klubov ostaja pri sedmici (ob novincu še Ritten, Cortina, Fassa, Gardena, Vipiteno, Merano). Sedem bo tudi avstrijskih (Lustenau, Salzburg II, Zell am See, Bregenzerwald, Kitzbuhel, KAC II, Linz II), še drugo leto zapored bo Slovenija imela enega predstavnika. Hokejisti Jesenic so se lani prvič uvrstili v finale, v katerem so po hudem boju za naslov alpskega prvaka izgubili z Asiagom.

Lanski prvak Asiago in Feldkirch sta se iz Alpske lige preselila v IceHL. Med alpsko druščino prihodnje leto ne bo tudi Vienna Capitals Silver, se pa priključuje novinec z Južne Tirolske. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Najboljša peterica po rednem delu s četrtfinalno vstopnico

Format tekmovanja v prvem delu ostaja enak. Petnajst moštev bo v tem odigralo 28 tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh). Po rednem delu, ki se bo končal najpozneje 21. januarja, si bo najboljših pet zagotovilo četrtfinalno vstopnico. Pred četrtfinalom peterico v t. i. Master Roundu, v katerega bo odnesla bonus točke iz prvega dela (4-3-2-1-0), čaka še osem obračunov - vsak z vsakim doma in v gosteh. V teh se bodo udarili za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom in izbor četrtfinalnega tekmeca.

Deseterica v dodatne boje

Moštva, ki bodo uvodni del (28 tekem) končala na mestih med 6. in 15., bodo razporejena v dve kvalifikacijski skupini, v kateri bodo prav tako odnesla bonus točke. Najboljše tri ekipe iz vsake kvalifikacijske skupine se bodo nato v parih udarile za preostale tri četrtfinalne vstopnice (1. iz kvalifikacijske skupine A - 3. iz kvalifikacijske skupine B, 2. iz kvalifikacijske skupine A - 2. iz kvalifikacijske skupine B, 3. iz kvalifikacijske skupine A - 1. iz kvalifikacijske skupine B).

Moštva bodo v četrtfinalu, polfinalu in finalu igrala na štiri zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zadnja sezona je bila zaradi covid-19 res nepredvidljiva. Zaradi različnih covidnih predpisov je bilo zahtevno voditi tekmovanje in tekmovati, a smo z odličnim sodelovanjem uspešno prebrodili težave in ohranili ligo privlačno ter pripravljeno na svetlo prihodnost," je ob naznanitvi nove sezone dejal predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec.

Začetek končnice 7. marca, prvak bo znan najpozneje 22. aprila

Izbor četrtfinalnih tekmecev bo 4. marca, 7. marca pa se bo začela končnica. Za razliko od zadnjih let, ko so igrali na tri zmage, bodo tokrat v vseh krogih izločilnih bojev igrali na štiri.

Prvak bo okronan najpozneje 22. aprila. Urnik tekem uvodnega dela uradno še ni znan.