Med članskimi železarji tudi hrvaški napadalec

Gaber Glavič, trener slovenskih hokejskih podprvakov, igralcev Sij Acroni Jesenic, bo imel v naslednji sezoni v svoji vrsti tudi hrvaškega napadalca. Vodstvo kluba je v ekipo povabila 18-letnega Zagrebčana Lovra Kumanovića, ki je bil do zdaj član mlajših jeseniških selekcij.

Kumanović je svoje prve hokejske korake naredil v domačem Zagrebu. Napadalec, ki velja za zelo perspektivnega hokejista, se je jeseniškemu hokeju priključil že v sezoni 2018-2019, in sicer selekciji U-19. Jeseniška stroka je spoznala njegov potencial in ga v ekipi obdržala vse do pretekle sezone. Zdaj pa se je stroka, da ga preizkusi tudi v višji ligi, član članske ekipe bo vsaj dve sezoni.

Že pred tem so Jeseničani potrdili, da bo njihov dres še naprej nosil tudi slovenski branilec Luka Ščap.