Erik Svetina ostaja železar

Slovenski hokejist Erik Svetina je podaljšal pogodbo z zasedbo Jesenic, so v izjavi za javnost sporočili iz kluba. Dvaindvajsetletni napadalec je otrok gorenjskega kluba, v minuli sezoni pa je v alpski hokejski ligi zbral 59 točk na skupno 50 tekmah. V domačem prvenstvu je na desetih tekmah dodal še 11 točk.

Pri Jesenicah je sicer pred prihajajočo sezono prišlo do številnih sprememb. V prvi vrsti sta se združila oba hokejska kolektiva HDD Sij Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice, člansko moštvo pa bo vodil Gaber Glavič. Sodelovanje so podaljšali tudi s številnimi hokejisti.

Igra bo slonela na domačih igralcih, edini tujec v kadru pa je za zdaj Latvijec Rudolfs Polcs, tujega vratarja, kot je pred dnevi izpostavil Glavič, železarji še iščejo.