22-letni napadalec in jeseničani še naprej z roko v roki

Jeseniški napadalec Gašper Seršen bo tudi v prihodnji sezoni nosil rdeči dres, so sporočili iz HDD Sij Acroni Jesenice. 22-letnik je v zadnji sezoni na 38 tekmah (14 v končnici) Alpske lige dosegel zadetek in tri podaje, v statistiko je vpisal še deset tekem državnega prvenstva, v katerem so pot končali v polfinalu, odigral pa je še dve tekmi Celinskega pokala, v katerem bo gorenjska ekipa igrala tudi v prihajajočem tekmovalnem obdobju.

"Tukaj se počutim res odlično in najpomembneje je to, da se s soigralci dobro razumemo. V prihajajoči sezoni si želim predvsem to, da naredimo tisto piko na i, ki nam je v lanski sezoni zmanjkala," je ob podaljšanju sodelovanja v klubski mikrofon dejal Seršen.

V zadnji sezoni se je z železarji prvič uvrstil v finale Alpske lige, v tem pa so po hudem boju za lovoriko izgubili proti Asiagu. Ta bo tekmovanje nadaljeval na višji ravni, v IceHL, Jeseničani pa ostajajo del alpske druščine, ki bo sezono odprla 10. septembra.