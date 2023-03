Na Jesenicah demantirajo, da je klub pred bankrotom

Direktor hokejskega kluba z Jesenice Anže Pogačar je v daljšem sporočilu za javnost razložil, zakaj niso oddali prošnje za igranje v alpski ligi v naslednji sezoni in zakaj so umaknili prijavo za nastopanje v IceHL. "Vodstvo kluba prav tako demantira informacijo, ki se je pojavila na družbenih omrežjih, da je klub pred »sesutjem« oziroma bankrotom in da v sezoni 2023/24 ne bo aktiven."

Minuli teden se je veliko pisalo o priodnosti jeseniškega hokeja, potem ko so za naslednjo sezono ostali brez mesta v alpski ligi, prijavnico za IceHL pa so umaknili. V HDD Sij Acroni Jesenice so v daljšem sporočilu za javnost zdaj podale pojasnilo o trenutnem dogajanju v Podmežakli, češ da so se v medijih pojavile številne netočnosti, ki mečejo negativno luč na njihov klub.

Foto: Peter Podobnik/Sportida "V življenju pridejo vzponi in padci, gospodarske krize, naravne nesreče, COVID pandemija, vendar kljub temu živimo dalje. Tudi jeseniški hokej je imel skozi svojo 75-letno zgodovino krize, vzpone in padce, vendar je živel naprej, živi še danes in živel bo tudi jutri," je pisno javnosti začel direktor kluba Anže Pogačar.

Zakaj se ni izšlo s prijavo v najmočnejšo regionalno ligo IceHL Pogačar pojasnjuje: "Prijavo smo oddali in sprejeli delegacijo lige, ki si je ogledala infrastrukturo na Jesenicah ter nam sporočila, da moramo v primeru vstopa v ligo v roku dvanajstih mesecev zamenjati ogrado ob igrišču ter kupiti video sistem, primeren za tekmovanje v ligi ICEHL. Skupen strošek bi znašal 290.000 evrov. Ob tem bi morali plačati tudi strošek pristopnine v znesku 150.000 evrov. Kljub zavedanju, da naš klub še ne dosega proračuna klubov, ki igrajo v ligi ICEHL, smo se bili z izzivom pripravljeni soočiti, zato smo prijavo oddali ter okrepili aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev. Žal pri tem nismo bili tako uspešni, kot smo načrtovali. Po pregledu dokumentacije o poslovanju kluba in načrtov za projekt priključitve k ligi ICEHL nam je vodstvo lige ICEHL posredovalo povratno informacijo, da je projekt ekonomsko prešibek in predlagalo, da prijavo umaknemo, kar smo tudi storili."

Foto: Peter Podobnik/Sportida O neprijavi v alpsko ligo pa Pogačar z oddebeljenim tekstom piše:"V medijih je bilo mogoče zaslediti interpretacijo izjave vodstva ICEHL, da si klub, ki je želel sodelovati v ligi ICEHL, ne more privoščiti nastopanja v ligi AHL, saj nismo oddali prijave. To je neresnica; vodstvo kluba nikoli ni izjavilo, da si klub ne more privoščiti nastopanja v ligi AHL, temveč, da ima klub pomisleke glede smiselnosti nadaljnjega sodelovanja v ligi AHL."

In ti pomisleki so: "Klub se je v letih aktivnega delovanja razvil na višjo raven in čuti zrelost za nastopanje v ligi ICEHL, ni pa še finančno dorasel omenjeni ligi, za kar si v vodstvu kluba aktivno prizadevamo. Zadnja leta vsako leto najboljše ekipe iz lige AHL odidejo iz lige igrati na višjo raven (Olimpija, Brunico, Asaigo, Feldkirch); vse to so ekipe, ki so bile v ligi AHL naši tradicionalni nasprotniki in so nam pomagali napolniti dvorano. menimo, da morata večna rivala Jesenice in Olimpija za obstoj resnega hokeja v Sloveniji nastopati v isti ligi. Koledar tekmovanja in igralni sistem v ligi AHL po našem mnenju nista najbolj optimalna. Obisk na tekmah je v zadnjih dveh sezonah močno upadel."

Jesenice zdaj čaka končnice aktualne seone alpske lige, kjer so v igri za krono. Dokončne odločitve, kje bodo igrali v naslednji sezoni, pa še niso sprejeli. Razmšljajo o državnem prvenstvu in/ali eni izmed mednarodnih lig. "Vodstvo kluba prav tako demantira informacijo, ki se je pojavila na družbenih omrežjih, da je klub pred »sesutjem« oziroma bankrotom in da v sezoni 2023/24 ne bo aktiven." Pogačar se poziva, naj šport oziroma hokej ne bo poligon za zlonamerne govorice in stresanje negativne energije prek družebnih omrežij.