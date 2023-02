Zgodovinski dan za celjski hokej, negotova usoda Jesenic

"To je zgodovinski dan za celjski hokej, ki ima pestro 75-letno zgodovino, polno vzponov in padcev. V zadnjih letih smo se našli entuziasti in se odločili dvigniti klub na višjo raven. Vzpostavili smo celotno piramido, od mladinskih selekcij, člani so letos tretja ekipa v državnem prvenstvu. Vse to je šlo v smer, da je logična posledica alpska liga. Želimo si naprej," je razložil predsednik kluba Vid Valenčak.

Kot so poudarili v celjskem klubu, bodo nadaljevali postopoma. Tekmovalni cilji v prvi sezoni AHL ne bodo previsoki, tiha želja je končnica, ekipo bosta Valenčak in trener Gal Koren sestavila na osnovi letošnje, ki sloni na domačem kadru. So pa pripravljeni na precejšnje povečanje proračuna. Ocenili so, da bodo za nastop v alpski ligi potrebovali vsaj 300 tisoč evrov, kar je od 30 do 40 odstotkov več od sedanjega proračuna.

Klub ima podporo tudi v Mestni občini Celje. Župan Matija Kovač je poudaril, da so veseli, ker se bo hokej, šport z dolgo tradicijo v mestu, dvignil za eno stopnjo. V občini bodo pomagali predvsem z infrastrukturnimi projekti, kot sta prenova in energetska sanacija dvorane, nova ledena dvorana pa sicer je v prostorskih načrtih, a za zdaj v oddaljeni prihodnosti. "Vesel sem, da se ta tektonski premik v slovenskem hokeju dogaja v našem mestu. Spet je čas, da se mu povrne nekdanja slava. Pričakujem, da je to začetek lepe zgodbe, ki jo bomo Celjani in Celjanke z veseljem spremljali s tribun."

"Veseli smo, da lahko sprejmemo nov klub"

Christian Feichtinger Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na novinarski konferenci je bil tudi direktor obeh regionalnih tekmovanj Christian Feichtinger. Poudaril je, da je lepo sprejeti novega člana: "Veseli smo, da lahko sprejmemo nov klub, tako kot smo Olimpijo v ligi ICEHL. Zdaj je sodelovanje s slovenskim hokejem že dolgo in prepričan sem, da to ne bo naš zadnji obisk v Celju. Prvi vtis je odličen, novo moštvo pa bo imelo svoje izzive v ligi, da pride na to raven. Se pa veselimo, da imamo nova prizorišče in ekipo iz Slovenije." Podporo jim je dal tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec.

Alpska liga brez Jesenic

Hokejski klub Sij Acroni Jesenice je sredi januarja vložil prijavo za nastopanje v ligi ICEHL, a pred dnevi prijavo umaknil. Zdaj so se v jeseniškem klubu znašli v neprijetnem položaju, saj prijave za alpsko ligo niso oddali. "V zadnjih tednih sva s predsednikom v želji, da jeseniški hokej popeljemo na višjo raven, opravila številne razgovore s potencialnimi novimi partnerji in sedanjimi podporniki na temo vrnitve Jesenic v ligo ICEHL. Po tehtnem premisleku smo prišli do zaključka, da v naslednjih dneh ne bi mogli izpolniti zahtev iz postavljene časovnice," je dejal direktor kluba Anže Pogačar.

Feichtinger: Prihodnost Jesenic ni naša stvar

Foto: Peter Podobnik/Sportida Feichtinger je potrdil, da Jeseničani niso oddali prijave ter da so Celjani edini slovenski klub za naslednjo sezono. "Bili smo v pogovorih z vodstvom jeseniškega kluba, glede sprejema v ligo ICEHL so pravila stroga. Žal mi je zaradi tega, a to je bila zavestna odločitev Jeseničanov. Imamo jasna pravila, tudi glede zadnjih rokov. Veseli smo, da imamo prijave Celja in še 15 ekip za alpsko ligo, prihodnost Jesenic pa ni naša stvar."

O tej temi je spregovoril tudi Rakovec: "Našima najmočnejšima kluboma Olimpiji in Jesenicam smo že pomagali, tudi za rešitev hokeja na Jesenicah smo peljali lastno znamko. Zdaj pa smo po 13 letih že malo utrujeni od te pomoči. Bolj pomembno je, da vlagamo v Celje, Maribor, Triglav, kjer imajo jasno začrtane cilje. Če bomo spet mi reševali Jesenice, bo to pomenilo škodo za preostale, saj je ideja, da pomagamo manjšim klubom."