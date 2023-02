Jeseničani umaknili prijavo za ligo ICEHL

"V zadnjih tednih sva s predsednikom v želji, da jeseniški hokej popeljemo na višjo raven, opravila številne razgovore s potencialnimi novimi partnerji in zdajšnjimi podporniki na temo vrnitve Jesenic v ligo ICHL. Po tehtnem premisleku smo ugotovili, da v prihodnjih dneh ne bi mogli izpolniti zahtev iz postavljene časovnice, zato smo danes umaknili našo prijavo. Klub je od danes osredotočen na uspešen zaključek letošnje sezone v ligi AHL, takoj po sezoni pa bo čas za pogovore o spremembah v vodstvu kluba in prihodnosti kluba," je potezo komentiral direktor jeseniškega kluba Anže Pogačar.

Jeseničani so v ligi EBEL, predhodnici lige ICEHL že igrali med leti 2006 in 2012. Možnost vrnitve so imeli že lani, ko je vodstvo lige iskalo zamenjavi za dva kluba, ki sta se poslovila, a so se na Jesenicah odločili še eno leto ostati v Alpski ligi. Tudi zdaj jim, kot kaže, finančno stanje še ne omogoča prehoda na višjo raven tekmovanja.

