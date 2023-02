Jeseničani še na zadnji tekmi pred končnico Alpske lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD jesenic se bodo danes na zadnji tekmi pred končnico Alpske lige, v katero so že uvrsščeni, v t. i. skupini master pomerili z mlado ekipo Salzburga. Prav s to se železarji borijo za končno drugo mesto na lestvici in z njim boljše izhodišče pred "play-offom".