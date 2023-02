Jeseničani pri vodilnih

Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice do konca tako imenovanega Master Rounda, v katerem tekmuje pet moštev, ki so si že zagotovila končnico, čakata zgolj dve tekmi. Prva zvečer pri Rittnu, ki je trenutno na prvem mestu. Italijansko moštvo ima, tako kot druga Cortina in tretji železarji, na računu 12 točk, tako da je boj za prvo mesto in prvi izbor četrtfinalnega nasprotnika odprt. Zadnjo tekmo pred končnico bodo Jeseničani odigrali v četrtek, ko bo v dvorani Podmežakla gostoval Red Bull Juniors.