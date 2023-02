Pri HK LedX Celje so v ponedeljek potrdili, da so oddali vlogo za prijavo za igranje v Alpski ligi v sezoni 2022/23. Željo po prehodu na višjo igralno ravno pozdravljajo pri Hokejski zvezi Slovenije, predsednik Matjaž Rakovec jo je pospremil z besedami: "Odločitev vodstva celjskega hokejskega kluba predstavlja velik, skoraj tektonski premik v slovenskem hokeju."

Vodstvo celjskega hokejskega kluba HK LedX Celje je sledilo ciljem in oddalo prijavo za igranje na višji tekmovalni ravni, v Alpski ligi. "Z velikim veseljem, ponosom in navdušenjem sporočamo, da je naš klub oddal vlogo za prijavo v Alpsko hokejsko ligo za prihodnjo sezono 23/24. Kaj več o vsem skupaj pa v prihodnjih dneh," so zapisali na družbenem omrežju.

Celjska članska zasedba trenutno igra v ligi IHL (International Hockey League), ki jo je v sezoni 2017/18 ustanovila Hokejska zveza Slovenije in v kateri so v prvi sezoni nastopili Hk Playboy Slavija, Hk ECE Celje, Hk Triglav Kranj, Hk MK Bled, HDK Maribor, KHL Medveščak, KHL Mladost, KHL Zagreb, SKHL Crvena Zvezda in Hk Vojvodina. V tekoči sezoni v njej ob Celju, Slaviji, Kranju, Jesenicam (mlajša zasedba) in Mariboru igrajo Crvena Zvezda, Sisak, Vojvodina in Team Croatia Select.

Celjani, ki jih s trenerske klopi vodi nekdanji hokejist Gal Koren, ki je zaradi poškodbe predčasno končal kariero, so redni del končali s 13. zmagami in prvim mestom.

Alpska liga trenutno združuje 15 klubov : enega slovenskega (HDD Sij Acroni Jesenice), sedem italijanskih (Cortina, Ritten, Fassa, Gardena, Merano, Vipiteno, Unterland) in sedem avstrijskih (Bregenzerwald, Zell am see, KAC Future Team, Lustenau, Kitzbuhel, RB Hockey Juniors in Steel Wings Linz).

Rakovec: Pozitiven vpliv na konkurenčnost

"Odločitev vodstva celjskega hokejskega kluba predstavlja velik, skoraj tektonski premik v slovenskem hokeju," je odločitev v izjavi za uradno spletno stran HZS dejal predsednik Matjaž Rakovec in pozdravil dejstvo, da bo s tem Štajerska dobila svojega predstavnika v mednarodnem hokejskem tekmovanju.

"Nastop HK LedX Celje v Alpski ligi ima, kot dolgoročen projekt vodstva kluba, nedvomno pozitiven vpliv na konkurenčnost slovenskega hokeja, saj bo tako okrepil nabor kakovostnih igralcev v Sloveniji", meni prvi mož krovne hokejske organizacije.

Kontrec: Sodelovanje v AHL bo prispevalo k popularizaciji hokeja v tem delu države

“Veseli me odločitev vodstva kluba. Dolgoročna želja Hokejske zveze Slovenije je ves čas bila, da se poleg Jesenic in v preteklosti tudi Olimpije, še kakšen drug slovenski klub priključi AHL,” je novico iz knežjega mesta komentiral generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Ob tem je poudaril pomen, da je to prav klub iz vzhodnega dela Slovenije. "Širitev višjega ranga tekmovanj na Štajersko vidim kot nekaj zelo pozitivnega, saj je bil višji rang hokeja doslej omejen na Ljubljano in Gorenjsko. Verjamem, da bo sodelovanje Celja v omenjenem tekmovanju prispevalo k popularizaciji hokejskega športa v tem delu Slovenije. Želimo si, da bi s tem mladi igralci dobili dobre pogoje za svoj razvoj, ljubitelji hokeja pa možnost spremljanja kakovostnega hokeja."

Lani so kandidaturo za igranje v Alpski ligi v prihodnji sezoni oddali tudi pri HK Slavija Junior, a so jo pozneje umaknili.

Olimpija se je po dveh naslovih poslovila, Jeseničani še vedno del

V Alpski ligi, odkar poteka v zdajšnji obliki, sta od slovenskih ekip sodelovala le HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljančani so jo osvojili dvakrat (2019 in 2021), po drugem naslovu so se pred lansko sezono preselili na višjo tekmovalno raven, razširjeno avstrijsko prvenstvo (ICEHL).

Trenutno v Alpski ligi od slovenskih ekip igrajo le Jeseničani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za ta korak se zanimajo tudi na Jesenicah, kjer so pred slabim mesecem potrdili napovedovanja in oddali prijavo za sodelovanje v finančno zahtevni ICEHL. Na uradni razplet bo treba počakati.

Železarji v rednem delu tekmovanja v tej sezoni niso imeli resne konkurence, na 28 tekmah so zgolj trikrat izgubili in z več kot 15 točkami naskoka zasedli prvo mesto. Trenutno igrajo drugi del, v katerem se merijo za čim boljše izhodišče pred končnico. Po petih tekmah in dveh zmagah so zaradi bonus točk na prvem mestu.

Jeseničani so največji alpski uspeh doživeli lani, ko so se prvič uvrstili v finale, v katerem jih je premagal Asiago.