Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se po 12-dnevnem tekmovalnem premoru vračajo v tekmovalni ritem Alpske lige. Do konca drugega dela, tako imenovanega master rounda, v katerem igra pet moštev, ki so si že zagotovila četrtfinale, jih čakajo še tri tekme. Prva zvečer pri Cortini, ki ji gre v zadnjem času odlično. Italijanska zasedba ima na računu tekmo in točko manj od vodilnih železarjev. Vlogo za igranje v Alpski ligi v prihodnji sezoni je oddalo 16 klubov, med njimi je le en slovenski, LedX Celje.