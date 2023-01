Uradno: Jeseničani oddali prijavo za ICEHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ICEHL je potrdilo, da so prijavo za sodelovanje v prihodnji sezoni oddali vsi sodelujoči klubi, ob teh pa še HDD Sij Acroni Jesenice Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vodstvo razširjenega avstrijskega prvenstva ICEHL je danes potrdilo, da je vseh 13 sodelujočih klubov oddalo prijavo za igranje v tekmovanju tudi v sezoni 2023/24. Ob teh pa so prijavo, kot so napovedali že pred dobrim tednom, vložili tudi pri HDD Sij Acroni Jesenice. Vodstvo tekmovanja bo prijavo železarjev preučilo, o morebitnem "sprejemu" gorenjskega moštva pa bodo imeli besedo tudi klubi.

Ob 75-letnici organiziranega delovanja hokeja na Jesenicah je vodstvo HDD Sij Acroni Jesenice v začetku januarja na novinarski konferenci dejalo, da bodo oddali prijavo oziroma dokumentacijo vodstvu tekmovanja ICEHL za udeležbo v naslednji sezoni.

Vodstvo tega je potrdilo, da je do roka (danes ob 12. uri) prejelo prijave vseh 13 sodelujočih klubov, ob tem pa tudi prošnjo za pridružitev gorenjske ekipe v sezoni 2023/24. Kot so zapisali, bodo zdaj preučili prejeto jeseniško dokumentacijo, nato pa odločitev dali v presojo, glasovanje aktivnim klubom.

Jeseničani, ki se že lep čas spogledujejo s pridružitvijo v razširjeno avstrijsko prvenstvo, so o tej razmišljali že lani, ko je vodstvo tekmovanja "iskalo" zamenjavi za kluba, ki sta tekmovanje zapustila. A na majski skupščini so sporočili, da so imeli premalo časa, da bi izpolnili vse stroge zahteve lige.

Tekmovanju sta se tako v letošnji sezoni pridružila italijanski Asiago in avstrijski Pioneers Vorarlberg. Razširjeno avstrijsko prvenstvo tako poteka z lihim številom moštev. Osem je avstrijskih (Salzburg, Dunaj, Linz, Beljak, Celovec, Gradec, Innsbruck, Pioneers Vorarlberg), trije italijanski (Bolzano, Asiago, Val Pusteria) ter po en slovenski (HK SŽ Olimpija) in madžarski (Fehervar AV19).

HDD Sij Acroni Jesenice sedmo sezono zapored sodeluje v Alpski ligi, v kateri letos nima konkurence. Na 28 tekmah rednega dela je zbral 25 zmag in zgolj tri poraze ter redni del s 75 točkami zanesljivo končal na prvem mestu. V četrtek bo začel z drugim delom, t.i Master roundom, v katerega se je uvrstilo pet najboljših ekip rednega dela, ki so si že zagotovila četrtfinale. Peterica se bo v tem delu borila za čim boljše izhodišče pred končnico.