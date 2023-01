Olimpija z ekspresnim dvokorakom do naslova državnega prvaka

Hokejisti Olimpije so tudi na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Jesenice in ubranili naslov slovenskih prvakov.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po torkovi finalni zmagi nad večnim tekmecem HDD Sij Acroni Jesenice (4:0) zmagali tudi na drugi finalni tekmi državnega prvenstva v Podmežakli, tokrat s 6:3, in na ekspresen način osvojili 18. naslov slovenskih prvakov v samostojni državi, skupno pa 26.

Državno prvenstvo, finale, druga tekma Petek, 13. januar:

Dvorana Podmežakla, gledalcev 3000, sodniki: Groznik, Režek (glavna), Arlič, Bergant.



HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 3:6 (0:3, 1:2, 2:1) /0:2/

Strelci: 0:1 Šturm (10.), 0:2 Simšič (Dodero, M. Čepon, 10.), 0:3 Magovac (Zajc, 18.), 0:4 Zajc (22.), 1:4 Blomberg (23.), 1:5 Sodja (34.), 1:6 Šturm (Magovac, K. Čepon, 43.), 2:6 Rajsar (Jezovšek, 55.), 3:6 Logar (Pance, Svetina, 57., PP1)

Kazenske minute: HDD Sij Acroni Jesenice 2, HK SŽ Olimpija 8.



//razmerje v zmagah, igrali so na dve zmagi

Hokejska zveza Slovenije je letošnji finale državnega prvenstva na koledar umestila že v drugem tednu januarja. Oba kluba − HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice − sta se zaradi igranja v različnih ligah in potencialnem čakanju drug na drugega po koncu ligaških sezon strinjala, da se za domačo zvezdico udarita že kaj kmalu po novem letu. In to po sistemu, ki je veleval, da igrata na zgolj dve zmagi.

Vloga favorita je pripadala Ljubljančanom, ki so jo upravičili, finale pa je še v praksi razkril veliko kakovostno razliko med ligo ICEHL, v kateri je Olimpija predzadnja, in alpsko ligo, v kateri so Jeseničani zanesljivi zmagovalci rednega dela.

Zeleno-beli tabor je prvi del finalne naloge opravil v torek doma, kjer je zmagal s 4:0, zaključni plošček pa izkoristil v petek v dvorani Podmežakla, kjer je znova večino tekme prevladoval in zmagal s 6:3.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Železarji brez prvega vratarja, učinkovita prva tretjina Olimpije

Jeseniški gol je branil Urban Avsenik, saj je Antti Karjalainen zbolel. Foto: Peter Podobnik/Sportida Gostitelji so v obračun vstopili brez prvega vratarja Anttija Karjalainena, tako da je med vratnicama stal Urban Avsenik, in se v 7. minuti znašli z igralcem manj. Domači čuvaj mreže je bil na preizkušnji, a ob poizkusih Chrisa Dodera, Žige Panceta in Gregorja Koblarja ostal nepremagan. Jeseničani so se ubranili, nato pa je prišla zanje črna 10. minuta. Najprej je obrambo izigral Jaka Šturm in matiral Avsenika, le 18 sekund pozneje pa so domači pozabili na Nika Simšiča, ki je z bližine zvišal na 2:0.

Dveminutna kazen je prišla tudi za Olimpijo, a Jeseničani ob power-playu niso bili prav nevarni. Še najbolj vroče je bilo, ko se je pred vratarjem Anthonyjem Morronejem znašel Gašper Glavič, a mu ploščka ni uspelo spraviti v gol. Zmaji so dodajali na plin, v 18. minuti je nato domačo obrambo izigral branilec Aleksandar Magovac, zadrsal za jeseniški gol, zvišal na 3:0 in poskrbel, da so zmaji na prvi odmor odšli z lepo prednostjo.

Na drugi odmor s štirimi goli prednosti

To so še zvišali v začetku druge tretjine, ko je pokritega Avsenika premagal Miha Zajc. A rezultat ni vztrajal prav dolgo, minuto zatem so do prvega zadetka v tej finalni seriji prišli tudi Olimpija je v začetku druge tretjine povedla s 4:0. Foto: Peter Podobnik/Sportida varovanci Gabra Glaviča. S strelom skoraj z modre črte je na 1:4 znižal finski branilec Niki Blomberg. Olimpija je po prejetem golu znova zapretila, najprej Rok Kapel, ki se je znašel sam pred Avsenikom, nato še Šturm, a mreža se ni zatresla. Jeseničani so imeli v nadaljevanju priložnost za znižanje z igralcem več, a je niso izkoristili, jo je pa v tem času skupil branilec gostov Joona Erving, ki je z glavo priletel v ogrado in v tej tretjini ni več prišel na led. V 34. minuti je Jaka Sodja z leve sprožil proti golu, pred tem pa je Tjaš Lesničar plošček nesrečno poslal v svoj gol, Olimpija je povedla s 5:1, kar je bil tudi rezultat prvih 40 minut.

Jeseničani popestrili zadnje minute

Tudi zadnja tretjina se je začela s hitrim zadetkom Olimpije, na 6:1 je z bližine plošček v gol zbezal Šturm. Kar nekaj priložnosti so si v nadaljevanju priigrali tudi domači, ki so imeli več od igre kot v torek. Eno so izkoristili v 55. minuti, ko je Morrone prvi strel odbil, plošček pa je po zmedi v ljubljanski obrambi znova prišel do Patrika Rajsarja, ki je znižal na 2:6.

Olimpija je po vodstvu s 6:1 popustila, Jeseničani so zadeli še dvakrat in postavili končnih 6:3. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Takoj zatem se je gorenjskemu kolektivu ponudila priložnost za novo znižanje, Žan Jezovšek je imel po prekršku na voljo kazenski strel, a je kanadski vratar njegov poizkus ubranil. Sledila je izključitev na ljubljanski strani, kar so gostitelji izkoristili, številčno prednost je z zadetkom za 6:3 kronal Miha Logar in ublažil poraz.

Trener Jesenic Gaber Glavič je dve minuti pred koncem iz vrat potegnil Avsenika, Jeseničani so poskušali s šestimi igralci v polju, a se mreža na nobeni strani ni več zatresla.

Olimpija je zmagala s 6:3 in dvignila pokal za 18. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji.

Olimpija se vrača v ICEHL, kjer se bo najprej borila za dodatne boje za končnico, Jeseničani pa začenjajo drugi del Alpske lige, v kateri so si že zagotovili končnico. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vrnitev v lige

Obe moštvi se zdaj vračata v tekmovali ritem ICEHL oziroma alpske lige. Olimpijo čakajo nove tekme rednega dela, na katerih si bo najprej poskušala izboriti dodatne boje za končnico. Jeseničane pa čaka drugi del alpske lige, t. i. Master round, v katerem se bodo borili za čim boljše izhodišče za končnico, v katero so že uvrščeni.

