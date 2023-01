Olimpija po zanesljivi zmagi nad Jesenicami le še korak od naslova

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na prvi tekmi finala državnega prvenstva s 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) ugnali HDD Sij Acroni Jesenice. Prvak je lahko znan že v petek, najpozneje pa v nedeljo. Ljubljančani so na prvi tekmi upravičili vlogo favorita, ti se potegujejo za 18. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji, Jeseničani pa za 14. Iz Olimpije so pred tekmo sporočili, da bo kanadski napadalec Joseph Garreffa, ki je pred sezono postal član Olimpije, kariero nadaljeval pri slovaškem prvoligašu Dukla Michalovce.

Državno prvenstvo, finale Torek, 10. januar, Hala Tivoli: *igrajo na dve zmagi

Po lanskem finalu državnega prvenstva, v katerem je Olimpija upravičila vlogo favorita proti Triglavu, si v boju za državni naslov nasproti znova stojita večna tekmeca. Prvak bo znan že sredi januarja, in to po sistemu, ki predvideva igranje na zgolj dve zmagi.

Garreffa iz Olimpije na Slovaško Kanadski napadalec Joseph Garreffa, ki je pred sezono oblekel dres HK SŽ Olimpija, ima nov klub. 23-letnik, ki ni zadovoljil pričakovanj ljubljanskega kolektiva in ga po odločitvi trenerskega štaba ni bilo v postavi Olimpije vse od 22. decembra, se seli v slovaško Extraligo. Ljubljanski klub njegove selitve do derbija uradno še ni potrdil, so pa to naredili pri slovaškem prvoligašu Dukla Michalovce.

Ljubljančani, ki nastopajo na višji mednarodni ravni, v ICEHL, so na prvi tekmi finala upravičili vlogo favorita. Za Ljubljančane so zadeli Miha Beričič (38.), Jaka Šturm (42.), Marc Olivier Vallerand (44.) in Luka Kalan (49.).

V prvem delu so gostitelji prvi nekoliko resneje zapretili. A strela Chrisa Dodera in Jone Ervinga nista bila posebej nevarna za vratarja Anttija Karjalainena. Tudi domači vratar Anthony Morrone ni imel prav veliko dela, prvo priložnost so imeli gostje ob prvi številčni prednosti v 12. minuti, a jim ni uspelo sestaviti nevarne akcije.

Foto: Grega Valančič/Sportida V nadaljevanju so domači močno pritisnili ob svojem prvem "power-playu", toda Karjalainen je ubranil nevarna strela Dodera in Roka Kapla. Prav tako je bil zbran, ko je že ob izenačenih močeh v protinapadu poskušal Miha Zajc. Jeseničani so bili v podrejenem položaju, vendar ostali zbrani v obrambi, pozneje pa je ob številčni prednosti imel priložnost Žan Jezovšek. Ko je že kazalo, da se bo tudi druga tretjina končala brez golov, pa je za navdušenje navijačev poskrbel mladi Miha Beričič. V 38. minuti je njegov prvi poskus iz bližine Karjalainen še ustavil, odbitek pa je ljubljanski napadalec pospravil v mrežo.

V zadnji tretjini so domači že po prvi nevarni akciji so vodstvo povišali, ko je osamljeni Jaka Šturm iz bližine meril neubranljivo. V 44. minuti pa je Marc Olivier Vallerand uprizoril pravi slalom v jeseniški obrambi in zadel za 3:0. Takoj po golu ga je kapetan gostov Gašper Glavič s hrbta zbil po ledu, zaradi česar je dobil petminutno ter disciplinsko kazen igre, domači pa so dobili nov "power play". V 49. minuti je Luka Kalan iz bližine odbitek pospravil za hrbet Karjalainena za 4:0. Jeseničani so do konca lovili častni zadetek. Najbližje je bil Erik Svetina v 57. minuti, a so po lepi obrambi Morrona gostje tekmo končali z ničlo.

Olimpija : Jesenice (foto: Grega Valančič/Sportida):

Olimpija si lahko po tem zmagi naslov prvaka zagotovi že v petek v dvorani Podmežakla, kjer se bo srečanje začelo ob 18. uri. Če bo finale po petkovem srečanju izenačen, bo prvak znan v nedeljo v Tivoliju (18.00).

Državno prvenstvo, finale Torek, 10. januar, Hala Tivoli

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)



*igrajo na dve zmagi Druga tekma



Petek, 13. januar, dvorana Podmežakla

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija



Morebitna tretja tekma



Nedelja, 15. januar, Hala Tivoli

18.00 HK SŽ Olimpija - HDD Sij Acroni Jesenice