Jeseničani pred drugim delom še na Predarlsko

Pred hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice je še zadnja tekma rednega dela Alpske lige, v katerem so si že pred časom zagotovili prvo mesto. Železarji so na 27 tekmah le trikrat izgubili, v torek prvič doma, ko jih je premagala Gardena. Zvečer bodo gostovali pri desetem Lustenauu, ki se bo v dodatnih bojih boril za četrtfinalno vstopnico. To so si ob Jeseničanih že priigrali člani Hockey Unterland Cavaliers, Red Bull Juniors, Cortine in Rittna.