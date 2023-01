Jeseničani leto odpirajo doma, hud boj za zadnjo neposredno vstopnico

Vodilno moštvo Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice, ki si je že pred časom zagotovilo prvo mesto uvodnega dela (končal se bo 7. januarja) in vstopnico za končnico, v tekmovalno leto vstopa doma. Ob 19. uri bo gostilo osmo Gardeno, ki je že zapravila možnost za neposredno uvrstitev v četrtfinale, lahko pa si jo zagotovi v dodatnih bojih. Ob železarjih so si četrtfinalno vozovnico že zagotovili novinec v tekmovanju Hockey Unterland Cavaliers, Red Bull Juniors in Cortina. V najboljšem položaju, da si priborita zadnje neposredne vstopnice, sta Ritten in Zell am See, ki se bosta pomerila med seboj.