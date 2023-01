Olimpija do točke na Koroškem

KAC Celovec : SŽ Olimpija 4:3 (1:1, 2:1, 0:1; 1:0) Dvorana Heidi Horten, gledalcev 3.900, sodniki: Piragić, Sternat (glavna), Kis-Kiraly, Vaczi. Strelci: 0:1 Vallerand (Dodero, K. Čepon, 3.), 1:1 Tičar (Unterweger, 18.), 1:2 Mehle (K. Čepon, 27.), 2:2 Fraser (Lessio, Strong, 28.), 3:2 Bukarts (Tičar, Ganahl, 31.), 3:3 Neill (Vallerand, Dodero, 57.), 4:3 Lessio (Fraser, Dahm, 65.). Kazenske minute: KAC Celovec 6, SŽ Olimpija 12.

Ljubljanski hokejisti, ki so decembra doživeli kar osem porazov in zdrsnili na predzadnje mesto v ligi, so novo leto začeli precej bolje. Potem ko so v nedeljo premagali Asiago, so bili danes zelo blizu uspehu tudi v Celovcu, a so se na koncu morali zadovoljiti s točko za poraz po podaljšku.

Celovčani so pred tednom dni v Tivoliju slavili prepričljivo s 6:1, a je bil vtis zeleno-bele zasedbe vsaj v prvi polovici dober. Takrat je šepala učinkovitost, danes pa so Ljubljančani tudi zadevali.

Korošci, ki se borijo za mesta med prvimi šestimi in s tem za neposreden vstop v končnico, so tako morali slovenske tekmece večji del dvoboja loviti. Za prvo ljubljansko vodstvo je poskrbel Marc Olivier Vallerand že na začetku dvoboja, izenačil je Rok Tičar, slovenski reprezentant v dresu rdečih, ko so imeli Celovčani dva igralca več.

A tudi začetek drugega dela je pripadel gostom, zadel pa je Žiga Mehle. Gostje so si nato dovolili napako, da so jim ob prednosti igralca več tekmeci ušli v protinapad ter izenačili, le nekaj minut pozneje pa ob izenačenih močeh na ledu še povedli.

Tako je bilo videti, da bo KAC vendarle upravičil vlogo favorita. A se borbeni gostje še niso predali, tri minute pred koncem pa je na 3:3 izenačil Chris Neill in izsilil podaljšek.

V tem so imeli gostje dvakrat smolo: najprej je Vallerand zadel okvir gola, ko pa je do konca manjkalo samo še pet sekund, je domači vratar Sebastian Dahm podal plošček izza gola, do njega je prišel Lucas Lessio in tik pred koncem premagal gostujočega vratarja Anthonyja Morrona za 4:3.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v petek, ko bodo gostili zadnjeuvrščeni Vorarlberg.

Innsbruck in Bolzano uspešna še petič zapored

Vodilni Innsbruck je zvečer s 5:2 ugnal Beljak, prvak Salzburg, ki je trenutno tretji, je s 4:0 odpihnil Linz, Bolzano pa je proti Asiagu vpisal peto zaporedno zmago. Gradec je po podaljšku premagal Dunaj, Vorarlberg pa je bil z 2:1 boljši od Pustertala.

Liga ICEHL, 3. januar

Lestvica:

