Večna hokejska tekmeca iz Ljubljane in Jesenic bosta v torek v Tivoliju začela finalno serijo domačega prvenstva, če ji sploh lahko tako rečemo, saj igrata na zgolj dve zmagi. Prvaka bi tako lahko dobili že v petek, najpozneje pa v nedeljo. Papirnata vloga favorita pripada hokejistom HK SŽ Olimpija, za katerimi je rezultatsko skromna sezona v ICEHL. Na drugi strani so člani HDD Sij Acroni Jesenice, kar zadeva rezultatsko spodbudo, ki sicer prihaja z nižje tekmovalne ravni Alpske lige, lahko samozavestni.

Leto se še je šele dobro začelo, pa bomo že dobili hokejskega državnega prvaka. Domači hokejski vrhunec – termin in/ali sistem finala sta zadnja leta pogosto vzbujala razprave, nič drugače ni letos – je postavljen že na sredino januarja. Vse skupaj se bo odvilo ekspresno, o prvaku namreč odloča sistem na zgolj dve zmagi. Začetek v torek, konec pa že v petek ali pa najpozneje v nedeljo.

Glavna protagonista sta znova večna tekmeca HK SŽ Olimpija, ki brani naslov, in HDD Sij Acroni Jesenice, ki je lani obstal v polfinalu. Vloga favorita na papirju je na strani Ljubljančanov, ki drugo sezono zapored nastopajo v kakovostnejši ICEHL. A zmajem v razširjenem avstrijskem tekmovanju ne gre po željah. Po zgolj 11 zmagah na 34 tekmah zasedajo predzadnje, 12. mesto. Na zadnjih 12 tekmah so zmagali le enkrat, osvojili pa le štiri točke. Samozavest je načeta, prostora za napake, ki jih tekmeci v regionalnem tekmovanju izkoriščajo kot po tekočem traku, ni, se zaveda kapetan Žiga Pance.

"Popravnega izpita ni"

"Tukaj popravnega izpita ni. Treba bo pokazati željo, od prve do zadnje minute dati vse od sebe. Treba bo odigrati, sploh v obrambni tretjini, ki nam v tej sezoni dela največ preglavic, zelo disciplinirano, da jim ne bomo dajali lahkih priložnosti. Treba jih bo ustaviti že zelo visoko, v srednji tretjini, in izkoristiti svoje priložnosti. Ob tem pa pomagati vratarju pri odbitih ploščkih, da ne bodo prihajali do odbitkov," pravi izkušeni napadalec in dodaja: "Sami sebi smo lahko največji sovražnik, ampak glave bomo dali skupaj, se optimalno pripravili na derbi in šli po zmago."

"Vemo, kaj pomeni finale. Vemo, da smo favoriti, vsi to izpostavljajo, mi pa od tega ne bežimo. Preprosto je treba zmagati, treba je pripeljati pokal domov." Foto: Grega Valančič/Sportida

Želi si, da bi bilo vsega konec že v petek, ko bo drugi finalni obračun gostila dvorana Podmežakla. "Vemo, kaj pomeni finale. Vemo, da smo favoriti, vsi to izpostavljajo, mi pa od tega ne bežimo. Preprosto je treba zmagati, treba je pripeljati pokal domov. Moramo stopiti skupaj, priti iz te luknje, ki smo si jo izkopali, najti samozavest. V lanski sezoni nam je bilo zagotovo veliko lažje. Ko so bile zmage, je bila tudi samozavest na visoki ravni, a v takih težkih trenutkih se pokaže pravi karakter ekipe. Vsak mora pri sebi najti samozavest, potem bomo uspešni tudi kot ekipa."

Šivic: Oba kluba sta se strinjala

Trener Olimpije Mitja Šivic bo zmaje v finalu državnega prvenstva prvič vodil proti železarjem – Olimpija je lani v finalu premagala Triglav.

"Ne razmišljam, kaj nam bo finale dal za naprej. Je pa dejstvo, da je to finale. Zmagati moramo. Finale ima veliko težo, fantje se morajo tega zavedati, morajo prtiti na led, dati 'jajca na mizo' in oddelati, kot se zagre." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ne razmišljam, kaj nam bo finale dal za naprej. Je pa dejstvo, da je to finale. Zmagati moramo. Finale ima veliko težo, fantje se morajo tega zavedati, morajo prtiti na led, dati 'jajca na mizo' in oddelati, kot se zagre. Želja, energija, boj. Treba bo veliko streljati na gol, odigrati pametno od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga in pokazati večjo željo, kot jo morda kažemo skozi večino tekem. Eden je v očeh mnogih v vlogi favorita, drugi v vlogi 'outsiderja'. Oni so zagotovo samozavestni, v Tivoli ne bodo prišli z belo zastavo in rekli, da smo mi predobri. Mi se pa moramo zavedati, da nismo tako dobri, da bomo le prišli na led in da bo šlo vse samo od sebe, kot mora iti. Treba bo igrati, treba bo biti dober," pravi Šivic, ki je v finalu med večnima tekmecema ekipo že vodil s trenerske klopi, a takrat kot trener Jesenic.

In kako gleda na letošnji finalni termin? "Kaj bi se pa zgodilo, če bi mi šli v finale ICEHL, oni bi pa izpadli v prvem kolu playoffa ali pa bi mi izpadli takoj, oni pa bi šli do konca? Potem bi drug drugega čakali več kot en mesec. Ne vem, ali bi tisto imelo smisel. Igramo v dveh različnih ligah ... Oba kluba sta se strinjala s tem terminom, zdaj smo tukaj, kjer smo," pravi Šivic in na vprašanje, kaj meni o sistemu, odgovarja: "Z vsem, kar se zdaj dogaja, sta se strinjala oba kluba."

"Že večkrat sem povedal ali razmišljal na glas: ta finale bi moral biti ob koncu sezone kot neka krona in v seriji na štiri zmage. Upam, da se to ne bo več zgodilo, a zdaj je, kar je." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Glavič upa, da se to ne bo več zgodilo

So pa v jeseniškem klubu na novinarski konferenci ob 75-letnici organiziranega delovanja hokeja na Jesenicah pred dnevi dejali, da so precej nezadovoljni zaradi termina finalnih tekem.

"Že večkrat sem povedal ali razmišljal na glas: ta finale bi moral biti ob koncu sezone kot neka krona in v seriji na štiri zmage. Upam, da se to ne bo več zgodilo, a zdaj je, kar je. Če se ozrem na nasprotnika, na organizacijo iz Ljubljane: da, so favoriti, vzeli so si, kar so si hoteli vzeti na hokejskem parketu, in dodali, kar so. Od tega ne morejo bežati in mi se tudi tega zavedamo," so pri STA povzeli besede trenerja Jesenic Gabra Glaviča.

Zgodba zase

Njegova ekipa je, vsaj kar zadeva rezultate, pa čeprav igra na nižji ravni, lahko bolj samozavestna. V Alpski ligi je redni del končala s 75 točkami in le tremi porazi na 28 tekmah ter zanesljivo končala na prvem mestu rednega dela. A Glavič poudarja, da gre tu za povsem svojo zgodbo. "Derbiji dvignejo hokej na neko drugo raven, izvzeli se bomo iz lig, igrala se bo nova zgodba, prisoten bo nov zagon. To bo novo tekmovanje in ne glede na to, kako eni in drugi stojimo v ligah, bo to zgodba zase. Ne z motivacijo ne s samozavestjo pa na nobeni strani ne bo težav."

"Skrivnosti ne bo, igralci se dobro poznamo in lahko pričakujemo težke, napete tekme. Prvak bo na koncu tisti, ki bo naredil manj napak na igrišču," pravi kapetan. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Skrivnosti ni, prvak bo tisti, ki bo naredil manj napak"

"Vloga favorita je na strani Olimpije, ampak mislim, da smo igralci prestali dovolj težkih tekem. Težav z motivacijo ne bo, sploh po lanski sezoni, ko ni bilo nobene trofeje, da letos pripeljemo nazaj državno prvenstvo. Skrivnosti ne bo, igralci se dobro poznamo in lahko pričakujemo težke, napete tekme. Prvak bo na koncu tisti, ki bo naredil manj napak na igrišču," pa so pričakovanja kapetana železarjev Gašperja Glaviča povzeli pri STA.

Torkova tekma v Tivoliju se bo začela ob 18.30. Druga finalna tekma bo v petek ob 18. uri v dvorani Podmežakla. Morebitna tretja pa v nedeljo v Ljubljani.

Olimpija lovi 18. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji, Jeseničani pa 14.