Po več kot desetletju se vrača v "EBEL"

Slovenski branilec Žiga Pavlin se po več kot desetletju vrača v razširjeno avstrijsko prvenstvo, vsaj začasno bo nosil dres Pustertala. Medtem ko ima slovenski predstavnik v ICEHL HK SŽ Olimpija teden rezerviran za finale državnega prvenstva, preostala moštva ne počivajo. V torek so do zmag prišli prvak Salzburg, Bolzano in zadnji Pioneers Vorarlberg, ta je po novi zmagi le še tri točke za Ljubljančani.

V ligi ICEHL bo po novem igral še en slovenski reprezentant. Pustertal se je po poškodbi branilca Emila Kristensena odpravil na trg in začasno zamenjavo našel z izkušenim slovenskim branilcem Žigo Pavlinom. Vodstvo italijanskega kolektiva je 37-letniku ponudilo enomesečno pogodbo. Pavlin je nekdanjo EBEL spoznal še kot član Olimpije, zadnjič je v tej igral v sezoni 2010/11.

Nazadnje je služboval v slovaški Extraligi. Sezono je začel v dresu Banske Bystrice, a je klub v začetku leta naznanil, da so se poti razšle.

Salzburžani so v ponovitvi lanskega finala s 4.1 premagali madžarskega tekmeca. Foto: Guliverimage

Salzburg slavil v ponovitvi finala

Salzburžani so v torek nadaljevali zmagoviti niz, za sedmo zaporedno zmago so v ponovitvi lanskega finala s 4:1 premagali Fehervar. Rdeči biki so tretji, za vodilnim Innsbruckom zastajajo štiri točke, a so odigrali dve tekmi manj.

Tudi drugi Bolzano je v torek prišel do nove zmage, s 4:3 je slavil na Dunaju. Do zmage so prišli še člani zadnjeuvrščenega Pioneers Vorarlberg, ki so v podaljšku premagali Gradec. Predarlci za predzadnjo Olimpijo zdaj zaostajajo tri točke, na računu pa imajo tekmo več.

