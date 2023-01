Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesec dni za tem, ko je vodstvo Beljaka sredi decembra obelodanilo, da so podaljšali sodelovanje s slovenskim napadalcem Blažem Tomaževičem, so sporočili, da na Koroškem ostaja še en Slovenec, in sicer Marcel Rodman, ki deluje v trenerskem štabu.