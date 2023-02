Polom Jeseničanov v Salzburgu

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrti tekmi drugega dela alpske lige v skupini master v gosteh izgubili z mlado salzburško ekipo z 0:8 (0:3, 0:4, 0:1). Za Jeseničane je to že tretji poraz v tem delu lige.

Jeseničani so zelo slabo začeli drugi del tekmovanja. V rednem delu so bili prepričljivo najboljši, a so drugi del tekmovanja odprli z dvema porazoma na domačem terenu, šele v tretjem dvoboju so dosegli prvo zmago. V domači dvorani so premagali Ritten z 1:0.

Zdaj imajo dve zaporedni gostovanji, prvo se je danes v Salzburgu končalo s pravim polomom in z daleč najvišjim porazom v sezoni, pa tudi enim najvišjih nasploh v tem tekmovanju. V letošnji sezoni so doslej z najvišjo razliko -3 Jeseničani izgubili takoj na začetku, ko jih je s 5:2 premagal Unterland.

Prva tretjina je bila zelo slaba, domači so terensko premoč brez težav spreminjali v zadetke. Prvega so dosegli ob igralcu več, potem pa dva ob izenačenih močeh na ledu v razmaku le dobrih dveh minut in po prvi tretjini je bil zaostanek že 0:3.

Antti Karjalainen je prejel kar šest golov. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nič bolje ni bilo v nadaljevanju, četrti gol so železarji prejeli v 22. sekundi druge tretjine. V 32. minuti, ko je bilo na semaforju že 6:0, je v vratih gostov Anttija Karjalainena zamenjal Urban Avsenik, ki je tudi prejel dva gola. Zanimivo pa je, da so bili po strelih na gol celo boljši gostje (30-24), a je pri domačih vse poskuse ustavil Maximilian Wolff.

Pred začetkom današnje tekme so železarji še vodili na lestvici skupine master, tudi po zaslugi petih bonus točk, a so zdaj že tretji. V tej skupini sicer moštva ne igrajo za končnico, saj so vsa vanjo že uvrščena, bo pa vrstni red pomemben pri izbiri tekmecev v končnici in prednosti domačega terena v izločilnih bojih.

V jeseniškem klubu so danes sicer razkrili tudi novo okrepitev za nadaljevanje sezone. V petek se bo moštvu pridružil 30-letni finski napadalec Joonas Larinmaa, nazadnje je igral za švedski klub Tranas.

Naslednja tekma železarje čaka v soboto, ko bodo gostovali pri ekipi Unterland Cavaliers. Potem pa bo v regionalnem tekmovanju desetdnevni premor zaradi reprezentančne akcije, Slovenija bo naslednji teden nastopala na turnirju v Bolzanu.