Jesenški napad z novo močjo

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, od katerih se je pred dnevi poslovil ruski napadalec Andrej Galuškin, imajo novega člana. Železarjem bo v nadaljevanju Master Rounda in končnici pomagal finski napadalec Joonas Larinmaa, ki se bo ekipi priključil v petek.

Gorenjska ekipa je redni del Alpske lige končala z zgolj tremi porazi in zanesljivim prvim mestom ter se neposredno uvrstila v četrtfinale. A še pred tem igra t. i. Master Round, ki se ni začel po njenih željah - na računu ima dva poraza in zmago.

Jeseničani bodo tekmovanje nadaljevali zvečer pri mladem moštvu Salzburga, tam jim ne bo več pomagal ruski napadalec Andrej Galuškin, ki se je pred dnevi poslovil od kluba in bo sezono končal drugje. So pa pri HDD Sij Acroni Jesenice naznanili, da so svoje vrste okrepili z novim članom.

V petek se jim bo pridružil 30-letni finski napadalec Joonas Larinmaa, ki je zadnjih sedem sezon v vlogi pomočnika kapetana večinoma igral v drugi finski ligi.

V zadnji je ekipi TUTO Hockey pomagal obstati v tekmovanju, na 53 ligaških tekmah je osemkrat zadel in prispeval 23 asistenc. Letošnjo sezono je začel v tretji švedski ligi, v kateri je odigral 23 tekem (dva gola, 13 asistenc).

"Glede na izkušnje in njegovo željo po dokazovanju v našem hokejskem okolju verjamem, da bo dodana vrednost na preostalih tekmah Master Rounda in v končnici," meni Gaber Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Glavič: Verjamem, da bo dodana vrednost

"Joonas je izkušen napadalec, ki bo prinesel novo energijo med naše nosilce igre v napadu. Je pameten igralec pri odločitvah brez ploščice. Dober je tako v vlogi podajalca kot strelca. Glede na izkušnje in njegovo željo po dokazovanju v našem hokejskem okolju verjamem, da bo dodana vrednost na preostalih tekmah Master Rounda in v končnici ter nam pomagal do zastavljenih ciljev," je v klubski mikrofon dejal trener Jeseničanov Gaber Glavič.

Jeseničani so na lestvici Master Round trenutno vodilni, točko za njimi sta Ritten in Cortina.