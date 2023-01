Se bodo Jeseničani vrnili na zmagovito pot?

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so redni del sezone Alpske lige zanesljivo končali na prvem mestu in si že zagotovili četrtfinalno vstopnico. V drugem delu, t. i. Master Round, pa se s štirimi preostalimi moštvi merijo za čim boljše izhodišče pred končnico. Železarji drugega dela niso začeli po željah, izgubili so na obeh srečanjih in zdrsnili na četrto mesto. Jim bo do zmage uspelo priti zvečer, ko bodo ob 18. uri v domači dvorani Podmežakla gostili Ritten, ki po dveh zmagah vodi?