Olimpija na Finskem odpira novo poglavje

Ljubljančani so zaradi vojne v Ukrajini in odpovedi tamkajšnje ekipe Donbas Donjeck nepričakovano dobili povabilo v ligo in priložnost zgrabili z obema rokama, saj so v prestolnici začutili priložnost za rast kluba. Vabilo pa ni bilo naključno, saj prireditelji tekmovanja poudarjajo, da so slovenske prvake povabili po lanskem dobrem igranju v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

"To je za nekaj ravni višje kot vse drugo. Za večino bo to nova izkušnja, lahko pa veliko pridobimo. Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe, zelo dobro smo pripravljeni, delali smo še več kot lani. Navsezadnje pa celo poletje treniraš za nekaj takega," je pred uvodom v novo tekmovanju dejal Žiga Pance, ki je v preteklosti z Bolzanom že zbiral izkušnje v tem tekmovanju.

"Za vse tekmece želimo biti zahteven nasprotnik"

Četverica klubov iz avstrijske lige, nova v tekmovanju sta Slovenija in Madžarska, pričajo o tem, da je v ligi možno tudi igrati. Je pa ljubljanska skupina izjemno težka, saj je v njej ob že omenjenih prvih tekmecih še švicarski prvak Zug. A že preboj v končnico bo težak, saj tja napredujeta le najboljši dve ekipi.

"Veseli smo, da lahko v novi sezoni sodelujemo v tej ligi. Nestrpno pričakujemo dvoboje s klubi iz različnih delov Evrope s popolnoma drugačno kulturo igranja. Za vse tekmece želimo biti zahteven nasprotnik in osvojiti toliko točk, kolikor se bo dalo. Seveda si želimo zmagovati in nabirati izkušnje," spletna stran lige povzema direktorja slovenskih prvakov Anžeta Ulčarja.

Največ predstavnikov imajo Švedi in Švicarji

Favorite pa gre iskati drugje. Lani so se zmage veselili hokejisti švedskega Rögleja, ki so v finalu ugnali finsko Tapparo, v polfinalu so zaigrali večkratni zmagovalci tekmovanja, člani Frölunde, za katero igra Jan Muršak, ter hokejisti z Münchna.

Švedski Rögle brani naslov. Foto: Guliverimage

Tudi letos v ligi sodelujejo predstavniki večine evropskih kakovostnejših lig. Po pet članov imajo v ligi Švedi in Švicarji, po štiri Nemci in Finci, Češka je zastopana s tremi klubi, Avstrija in Poljska z dvema, po en klub pa imajo v ligi hokejisti iz Madžarske, Velike Britanije, Francije, Slovaške, Norveške, Poljske, Danske in Slovenije. V primerjavi s preteklimi sezonami manjkajo predvsem predstavniki Belorusije.

Ekipe do konca oktobra čaka redni del, v začetku novembra pa se začne končnica. Finale je načrtovan za 18. februar prihodnje leto.

Olimpija prvič doma 8. septembra

In skok nazaj v Tivoli. Prva domača tekma Ljubljančane čaka 8. septembra, ko bo tekmec Turku, dva dni pozneje bo v Tivoliju še tekma z Wolfsburgom.