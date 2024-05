Vse od sezone 2013/14 Klemen Mohorič deluje v ligi KHL. Sprva je bil trener vratarjev zagrebškega Medveščaka, nato Slovana iz Bratislave, leta 2017 pa ga je pot odpeljala v Rusijo.

Najprej je služboval pri Admiralu Vladivostoku, nato Topredu iz Nižnega Novgoroda, zadnja štiri leta pa je bedel nad vratarji Metallurga Magnitogorska. Z Magnitko se je pred nekaj tedni razveselil največjega uspeha, postali so prvaki lige KHL. V finalu so pometli in s 4:0 v zmagah odpravili Lokomotiv Jaroslavl in po letu 2016 dvignili Gagarinov pokal. Najkoristnejši igralec končnice je postal Mohoričev varovanec, vratar Ilja Nabokov, 48-letnega Gorenjca pa so takoj po osvojenem naslovu že povezovali z ruskim velikanom CSKA Moskva.

Govorice so pred dnevi tudi potrdili. Mohorič bo trenersko kariero nadaljeval pri trofejnem moskovskem kolektivu. Ta je po neuspešni sezoni – CSKA je izpadel že v prvem krogu končnice proti poznejšemu finalistu Lokomotivu Jaroslavlu – prevetril strokovni štab. Mohorič bo moči znova združil z glavnim trenerjem Iljo Vorobjovim, s katerim sta v preteklosti delovala že pri Magnitogorsku, iz Kazana pa se v vlogo glavnega trenerja seli Jurij Babenko.

IT'S OFFICIAL ⚡️

Klemen Mohorič and Yuri Babenko join CSKA coaching staff. #KHL pic.twitter.com/x5XDHM4eS2 — Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) May 14, 2024

CSKA je v zadnjih šestih letih trikrat osvojil ligo KHL, letos je napadal tretji zaporedni naslov, a mu ni uspelo.

Za moskovski klub je med letoma 2014 in 2017 igral Jan Muršak.

"Ko s človekom delaš dve leti, mu pomagaš napredovati, rasti kot športniku in kot človeku, nato pa vidiš njegov napredek in uspehe ... To je zame kot trenerja nekaj najlepšega." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za trenerja najlepše, ko vidiš napredek svojega hokejista"

"Da sem se naučil pomagati takim, ki so kot vratarji naredili veliko boljše kariere, kot sem jo jaz, je zame kar velik uspeh. Veliko vratarjev, ki so nato šli v boljše klube, ki so rasli v igri, bili vpoklicani v reprezentanco, sem treniral. Vse to je zame uspeh. Ne le rezultati. Morda bi izpostavil Olkinuoro (z njim je delal med letoma 2020 in 2022, op. a.). Prvo leto je bil na svetovnem prvenstvu srebrn, naslednje pa najprej olimpijski prvak in še svetovni prvak ter najkoristnejši igralec prvenstva ... Ko s človekom delaš dve leti, mu pomagaš napredovati, rasti kot športniku in kot človeku, nato pa vidiš njegov napredek in uspehe ... To je zame kot trenerja nekaj najlepšega," je Mohorič lani v rubriki Druga kariera kot eno ključnih lepot trenerskega dela izpostavil napredek svojega varovanca.

O tem, ali se mu v misli kdaj prikrade tudi trenersko delo v NHL, pa je dodal: "O tem za zdaj nisem razmišljal. Z NHL je tako, da je tja res težko priti, poklopiti se ti mora ogromno stvari. Tako kot se je moralo na moji dozdajšnji poti, da sem prišel na neko višjo raven, kar se Rusije tiče. Zdaj sem povsem osredotočen na svoje klubske obveznosti tu."