Buren odziv po izključitvi Rusov: "To je povsem politična odločitev"

Odločitev vodstva evropskih tekmovanj, da v prihodnji sezoni v evroligi ne bo ruskih klubov, je sprožila buren odziv predsednika moskovskega kluba CSKA Andreja Vatutina, ki je izjavil, da je to povsem "politična odločitev" in da "tu ni zmagovalcev". Izvršni odbor ECA (Euroleague Commercial Assets) je namreč v sredo potrdil odločitev, da bosta namesto ruskih predstavnikov CSKA Moskva in Zenit St. Peterburg prejela posebno povabilo beograjski Partizan in španska Valencia.

"To odločitev so sprejeli že pred našim sestankom in težko je bilo pričakovati drugačen rezultat," je v sporočilu za javnost zapisal Vatutin. "To je povsem politična odločitev. Večina evroligaških klubov je bila prepričana, da jim vlade njihovih držav ne bodo dovolile igrati proti ruskim ekipam. Prepričan sem, da v tej bitki ni zmagovalcev. Mimogrede, tudi Jordi Bertomeu je opozoril, da je to izsiljen politični korak, zaradi katerega bodo na slabšem vsi, s CSKA je bila ta liga veliko močnejša," je še zapisal Vatutin.

"Veliko je bilo besed o pomembnosti CSKA-ja za tekmovanje, a odločitev nam ni šla na roko. V resnici je bila Rusija prikrajšana za sodelovanje v evroligi," je še zapisal prvi mož ruskega kluba.

Na sredinem glasovanju sta sicer od vseh predstavnikov klubov le CSKA in Maccabi glasovala v prid ruskim ekipam. Pri drugem glasovanju, ki se je nanašalo na odobritev začasnih seznamov za evroligo in EuroCup, pa sta se Olimpia Milano in Panathinaikos vzdržala. "Žal mi je, da se v zadnjih treh mesecih nikomur iz vodstva evrolige ni zdelo pomembno razpravljati z ruskimi klubi o možnostih našega nastopa v ligi in o splošnem stanju. Glede pravnih posledic in naših nadaljnjih odločitev pa moramo videti, kako bo odločitev pravno formalizirana. Nato se bomo odločili skupaj z odvetniki. O vprašanju odvzema evroligaških delnic CSKA niso razpravljali, še naprej nameravamo biti delničarji tekmovanja," je še zapisal Vatutin.

