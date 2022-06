V evroligi tudi Prepelič in beograjski Partizan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarska evroliga in eurocup 2022/23

Znanih je vseh 18 udeležencev košarkarske evrolige v sezoni 2022/23. Izvršni odbor ECA (Euroleague Commercial Assets) je potrdil odločitev, da bosta namesto ruskih predstavnikov CSKA Moskva in Zenit St. Peterburg prejela posebno povabilo beograjski Partizan, pri katerem se dokazuje tudi mladi slovenski up Gregor Glas, in Valencia, za katero nastopa slovenski reprezentant Klemen Prepelič.