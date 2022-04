Na vidiku nove sankcije za ruski šport

Ruski klubi in športniki se še naprej spopadajo z različnimi sankcijami evropskih športnih zvez. V težkem položaju se je zdaj znašel moskovski CSKA, ki bi lahko do nadaljnjega ostal brez evroligaške licence.

Vodstvo evrolige se je s svojo odvetniško pisarno začelo dogovarjati, da bi pripravila in uredila vse postopke za to, da moskovskemu CSKA odvzame licenco A. Prihodnost ruskega velikana v najmočnejšem evropskem tekmovanju je tako izjemno negotova, prav tako pa sta zaradi sankcij brez nastopov ostala Zenit in Unics iz Kazana.

Vse ruske ekipe so bile že pred časom izključene iz evropskih tekmovanj, a CSKA ima v primerjavi z Zenitom, Unicsom iz Kazana ter Lokomotivom iz Kubana še vedno A-licenco. Čeprav si zdaj vodstvo lige prizadeva za to, da bi ruski velikan ostal brez licence, njegov lastnik Norilsk Nickel in njegovo podjetje, ki se ukvarja z izkopavanjem in topljenjem niklja in paladija, nista med tistimi, ki so se morali spopasti s sankcijami.

Če bi se evroliga kljub temu odločila za prekinitev dogovorov z enim izmed licenciranih klubov, bi verjetno morala globoko seči v žep. Če na primer želi ekipa želi zapustiti evroligo, bi morala za ta korak plačati vsaj deset milijonov evrov, za nasprotni primer pa zadeve niso opredeljene. V tem primeru bi tako lahko CSKA od vodstva tekmovanja zahteval nerealen znesek in vsi skupaj bi se znašli v velikem začaranem krogu.

