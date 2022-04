Košarkarice Soprona evropske prvakinje, Teja Oblak brez medalje

Madžarke so doslej enkrat igrale v finalu (2018), za Turkinje, ki še vedno čakajo na premierno lovoriko, pa je to že četrti neuspeh na zadnji stopnički (2013, 2014, 2017).

Najboljša igralka finala je bila ameriška košarkarice s francoskim potnim listom, članica zmagovalne ekipe, Gabby Williams, ki je dosegla 16 točk.

V tekmi za tretje mesto je španska ekipa Perfumerias Avenida ugnala Prago z 71:59, kar pomeni, da je slovenska reprezentantka Teja Oblak ostala brez medalje.

