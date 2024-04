Za poljski klub Re-Plast Unia Oswiecim se je sezona končala sanjsko, z naslovom poljskega prvaka, na katerega so čakali kar 20 let. Zadnjič so se lovorike veselili v sezoni 2003/04, v ponedeljek pa po izjemno tesni finalni seriji znova razveselili svoje navijače.

Do naslova jih je z glavnega trenerskega mesta vodil slovenski trener Nik Zupančič. Za 55-letnika je to četrta sezona za krmilom Unia Oswiecim, ki je redni del končal na drugem mestu, 11 točk za finalnim tekmecem iz Katowic.

Na odločilni tekmi le en gol in še ta v podaljšku

Zupančičevi varovanci so v četrtfinalu najprej s 4:3 v zmagah izločili Krakow, v polfinalu s 4:1 v zmagah Tychy, v finalu pa po sedmih obračunih strli zmagovalca zadnjih dveh sezon Katowice.

Kar štirje finalni obračuni so se končali šele v podaljšku, tudi odločilni ponedeljkov. V rednem delu gola ni bilo, v 67. minuti pa je Litovec Mark Kaleinikovas le uspel premagati vratarja Katowic in poljske reprezentance Johna Murrayja za veliko slavje Oswiecima.

Zmagoviti gol za prvi naslov prvaka po 20 letih:

OSWIECIM DOES IT. IT TOOK ALMOST 70 MINUTES FOR A GOAL, BUT ONLY ONE MATTERED!



For the first time since 2004, Unia Oswiecim are the champions of Poland. pic.twitter.com/npljOEI52M — Polish Puck (@PolandHockey) April 14, 2024

"Morali bi podeliti dva kompleta zlatih odličij"

"Zelo težko je opisati trenutne občutke, saj čustva še kar vrejo v meni in igralcih. Verjetno bo vse še prišlo za nami, a lahko rečem, da bi o tem boju in zmagi težko napisali boljši scenarij. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, saj vem, koliko so tvegali in kako predano so igrali. Iskreno, danes bi morali podeliti dva kompleta zlatih odličij. Veliko spoštovanje ekipi iz Katowic, ki ima odlične igralce, ki znajo zmagovati. Letvico so za nas postavili zelo, zelo visoko. Obramba je na tej tekmi odigrala odlično, odločil je le en gol, lahko bi se obrnilo tudi drugače. Ponosen sem na fante," je za poljski hokej.net dejal Zupančič, ki o svoji trenerski prihodnosti še ni želel govoriti.

