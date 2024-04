Slovenci prerešetali avstrijsko mrežo

Po četrtkovi pripravljalni zmagi slovenske hokejske reprezentance nad Avstrijo (5:2) sta se sosedi v petek pomerili še v Beljaku, kjer so znova zmagali Slovenci. Tokrat rezultatsko še bolj prepričljivo, s 6:0. Anže Kuralt je k zmagi prispeval tri zadetke v petih minutah in pol. Risi bodo v pripravah na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki bo konec meseca v Bolzanu, prihodnji teden odigrali dve pripravljalni tekmi s Poljsko. Obe v gosteh.

Pripravljalne tekme, 12. april

Selektor slovenske reprezentance Edo Terglav je pripravljalni srečanji z Avstrijo, ki igra med elito, izkoristil tudi za pridobivanje odgovorov na vprašanje, kdo od mlajših kandidatov za svetovno prvenstvo, ki še nima veliko članskih izkušenj, je pripravljen na igranje na tej ravni.

Prihodnji teden dvakrat s Poljaki

Slovenci bodo prihodnji teden (18. in 19. april) pripravljalni tekmi odigrali s Poljaki v gosteh, 24. in 25. aprila pa jih v gosteh čakata še pripravljalni tekmi s Francozi.

Po teh se bodo odpravili na prvenstvo v Bolzano, kjer bo edini cilj vrnitev med elito. To si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Ob gostiteljih Italijanih in Slovencih bodo med 28. aprilom in 4. majem tekmovali še Madžari, Južni Korejci, Romuni, Japonci.

